Kfz-Außenstelle für Auerbach abgelehnt

AUERBACH/AMBERG - Einer gegen alle: Mit ihrem Antrag auf Einrichtung von Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle standen Bündnis 90/Die Grünen im Kreisausschuss ganz allein auf weiter Flur.

Ist es ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, wenn Service-Einrichtungen oder Behörden des Landkreises dezentral auf mehrere Standorte im Landkreis verteilt werden? Oder ist es nur Geldverschwendung mit einhergehendem Qualitätsverlust für die Einrichtungen? Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stehen mit ihrer Meinung im Kreisausschuss alleine da. Ihr Antrag von der Aufteilung der Kfz-Zulassungsstelle auf mehrere Standorte im Landkreis wird von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Das letzte Wort hat aber der Kreistag in der kommenden Woche.

"Im Landkreis Amberg-Sulzbach sollen in größeren und/oder entfernt liegenden Landkreiskommunen Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle eingerichtet werden." So lautet die Forderung der Kreistagsfraktion der Grünen. Schon im Juni 2018 wurde dieser Antrag, unterschrieben von der Fraktionssprecherin Marianne Mimler-Hofmann, an den Landrat zur Behandlung im Kreistag gestellt.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit, so erklärte Karl-Heinz Herbst von den Grünen jetzt im Kreisausschuss, sollte die Verwaltung solche Außenstellen errichten. Hier böte sich eine gute Gelegenheit, das Konzept der Nachhaltigkeit, dem sich ja der Landkreis verschrieben hat, glaubhaft umzusetzen. Nachhaltig sei die Errichtung von zusätzlichen Kfz-Zulassungsstellen zum Beispiel in Sulzbach-Rosenberg, Auerbach oder Schmidmühlen deshalb, weil sich dann die Bürger von dort nicht mehr auf den Weg nach Amberg machen müssten, um ihr Fahrzeug zuzulassen. "Letztendlich ist jeder Kilometer, der nicht gefahren wird, am nachhaltigsten", ist Herbst der Überzeugung.

Außerdem könne man so dem "Zentralisierungswahn der bayerischen Staatsregierung" entgegentreten, erklärt Herbst, und sich stattdessen das Argument auf die Fahnen schreiben, dass die Verwaltung zu den Bürgern kommen müsse. Das würde Herbst auch als "Bürgernähe" verstehen, die ja bekanntlich in Wahlkampfzeiten von den Politikern immer wieder versprochen werde.

Fraktionen stehen hinter Verwaltung

Das sehen allerdings die anderen Fraktionen im Kreisausschuss nicht so. Sie stellen sich unisono hinter die Stellungnahme der Verwaltung. Diese legte ausführlich dar, dass mit einer Außen- oder Nebenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde zusätzliche Kosten für Personal- und Sachaufwand anfallen würden. Und diese müssten dann auf den Bürger umgelegt werden.

Schon einmal, Ende der 80er Jahre, hatte sich der Kreistag mit der Frage befasst, Teile der Verwaltung in das ehemalige Landratsamtsgebäude in Sulzbach-Rosenberg zu verlegen. Schon damals hatte man sich gegen eine Ausgliederung und für den Umbau des Kurfürstlichen Schlosses inklusive Stadtbrille und Zeughaus entschieden.

Auch das bayerische Wirtschaftsministerium bestätigte seinerzeit die Unwirtschaftlichkeit von Zweigstellen. "In vielen Bereichen der Wirtschaft ist in den letzten Jahren aus Kostengründen ein Zusammenschluss von kleineren Einheiten erfolgt (Banken, Versicherungen, Post)."

Gegen Zwei- und Außenstellen

Mit einer Außen- oder Nebenstelle würde der Landkreis den umgekehrten Weg gehen. Dies sei "nicht im Sinne einer Verschlankung der öffentlichen Verwaltung und von Kosteneinsparungen", heißt es in dem Beschlussvorschlag.

Für ihre Fraktionen sprachen sich Stefan Braun (CSU), Winfried Franz (SPD), Peter Dotzler (FW), Hans-Jürgen Reitzenstein (FWS/FDP) und Michael Birner (ÖDP) gegen die Einrichtung von Zweig- oder Außenstellen aus. Sie hoben die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung hervor, wodurch eine Kfz-Zulassung online, zuhause vom eigenen PC aus, nur mehr eine Frage der Zeit sein dürfte.

Von allen Seiten wurde die hohe Effizienz der Kfz-Zulassungsstelle an der Beethovenstraße mit ihren geringen Wartezeiten gelobt. Daher kam es nicht überraschend, dass alle Mitglieder des Kreisausschusses mit Ausnahme von Karl-Heinz Herbst gegen den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen stimmten.

