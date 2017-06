Kilometerlange Ölspur durch die Fränkische Schweiz

Kradfahrer stürzte auf rutschiger Straße - Polizei fandet nach dunklem Auto - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD/OBERAILSFELD - Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Mittwochabend eine kilometerlange Ölspur durch die Fränkische Schweiz zog. Zu allem Überfluss rutschte darauf auch noch ein Motorradfahrer aus und stürzte.

Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, verursachte ein Personenwagen durch auslaufendes Öl eine massive Spur auf der Fahrbahn, die sich von Waischenfeld, Rabeneck und Eichenbirkig bis nach Oberailsfeld hinzog. Wegen dieser Ölspur stürzte ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße bei Rabeneck und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei dem Verursacher könnte es sich nach ersten Ermittlungen der Polizei um einen dunklen Pkw handeln, der von Waischenfeld aus in Richtung Oberailsfeld fuhr. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Pegnitz unter der Rufnummer 09241-9906-0 entgegen.

