Kindergarten Auerbach: Schallschutz und eine Heizung im Fußboden

Der sanierte Städtische Kindergarten bietet viele Verbesserungen — Raumhohe Einbauschränke als Pluspunkt - vor 1 Stunde

AUERBACH - "Es ist wunderbar geworden!" Das Team um Leiterin Annemarie Förster fühlt sich im generalsanierten Städtischen Kindergarten ausgesprochen wohl. Viele Handgriffe sind einfacher geworden, moderne Technik und schöne Farben sind nun selbstverständlich.

Endlich wieder im eigentlichen Kindergarten daheim: Die Leiterin des städtischen Kindergartens Auerbach, Annemarie Förster, freut sich über die farbenfrohe Gestaltung der neuen Garderoben. © Brigitte Grüner



Ganz begeistert ist die Leiterin von der neuen Schallschutzdecke, die in den Gruppen- und Intensivräumen eingebaut wurde. Wenige Meter weiter, beim Gespräch im Flur oder im Sanitär- und Wickelraum der Kleinkindgruppe, wird der Unterschied deutlich.

"Eine Schallschutzdecke im Kindergarten ist wahrlich kein Luxus, sondern sehr sinnvoll", findet Annemarie Förster. Eine große Erleichterung sind auch die neuen Küchenzeilen mit Kühlschrank, Herd und Spülmaschine in den Gruppenräumen.

Früher war die Küche in Kinderhöhe, jetzt ist die Arbeitsplatte auf normaler Höhe und die Kinder können über eine ausziehbare Stufe bequem das Spülbecken erreichen.

Viel Stauraum vorhanden

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die neue Fußbodenheizung, verrät Annemarie Förster. Sehr praktisch seien die raumhohen Einbauschränke mit viel Stauraum. Und: "Wir haben nun warmes Wasser." Vor der Sanierung gab es in den Sanitäranlagen nur kaltes Wasser, und am Spülbecken waren Boiler nötig.

Sehr zufrieden ist das Team auch mit der neuen Beschattung. Die raumhohen Fenster der Gruppenräume können auf Knopfdruck verdunkelt werden. Ein Aufheizen durch zu viel Sonneneinstrahlung gibt es künftig nicht mehr. Dazu trägt auch die Fassadendämmung bei, die im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte abhält.

Innen fertig, außen bald: Spaß haben die Kinder im Spielhaus, das zwei Ebenen bietet (linkes Bild). Eifrig gearbeitet wird derzeit noch an den Außenanlagen (rechtes Bild).



Die großzügige Küche befindet sich jetzt im Untergeschoss. Dort werden täglich 70 warme Mahlzeiten für die Mittagskinder gekocht und im "Restaurant" – wie die Kinder dazu sagen – aufgetischt. Der Turnraum blieb am gewohnten Platz, bekommt aber durch neue Fenster und eine Anböschung davor deutlich mehr Tageslicht.

Herbstlich dekoriert

Am ersten Oktoberwochenende sind die Bären-, Marienkäfer-, Mäuse- und Maulwurfgruppe aus dem benachbarten Grundschulgebäude in den grundlegend sanierten Kindergarten zurückgezogen. Die Männer des Bauhofs und einige Eltern haben fleißig geholfen. Am Montag, 2. Oktober, blieb die Einrichtung geschlossen, damit Kleinmöbel, Spielsachen, Bastelmaterial und vieles mehr wieder eingeräumt werden konnten. Inzwischen ist auch schon herbstlich dekoriert worden.

Und auch wenn sich die Mädchen und Jungen schon sichtlich wohl fühlen: Richtig fertig ist der Kindergarten noch nicht. Hausmeister Armin Paulus ist noch unterwegs, um Zubehör wie Behälter für Desinfektionssprays zu montieren. Der Personalraum im oberen Geschoss kann noch nicht genutzt werden, da die Fluchttreppe noch fehlt, die im Notfall nach außen führt. Und auch im Außengelände wird noch eifrig gewerkelt. Der Aufgang vom Hallenbad aus ist zwar schon fertig und auch beidseitig bepflanzt. Geländer und Beleuchtung fehlen allerdings noch.

Innen fertig, außen bald: Spaß haben die Kinder im Spielhaus, das zwei Ebenen bietet (linkes Bild). Eifrig gearbeitet wird derzeit noch an den Außenanlagen (rechtes Bild).



Im Bereich der Kleinkindgruppe wird noch ein neuer Spielbereich angelegt. Auch arbeiten die Handwerker noch an einem Nebengebäude, in dem künftig Rutscherautos und Dreiräder aufbewahrt werden. Auch Kinderwagen-Stellplätze wird es dort künftig geben. Auch die Bepflanzung fehlt in diesem Bereich noch. Im hinteren Bereich des Pausenhofs der Mittelschule sind noch Baumaschinen unterwegs und Materialien gelagert. Seit September 2016 können die Mittelschüler nur mehr einen Teil ihres Pausenhofes nutzen.

Ein Termin für die feierliche Wiedereinweihung des Kindergartens ist aktuell noch nicht geplant. "Da sollte schon alles fertig sein", meint Annemarie Förster. Glücklich ist die Leiterin aber bereits jetzt. Denn sowohl die Kinder als auch das Team fühlen sich pudelwohl in den neu gestalteten Räumen.

BRIGITTE GRÜNER