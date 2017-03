Kindergarten-Sanierung in Auerbach schreitet voran

Außensanierung als nächster Schritt: Mauern werden entfernt, Gruppenräume modernisiert - vor 47 Minuten

AUERBACH - Gut im Zeitplan liegt die Generalsanierung des städtischen Kindergartens. Seit Spätsommer gehen die Handwerker ein und aus, während die Mädchen und Jungen in den Übergangsräumen in der Grundschule spielen. Als nächste größere Maßnahme steht die Außensanierung an. Das Gerüst steht schon.

Die neuen raumhohen Fenster sind bereits eingebaut, nun beginnt bald die Außensanierung. Im Hintergrund ist die Kinderkrippe zu sehen, die im April 2013 eingeweiht wurde und von der Sanierung ausgenommen ist. Foto: Brigitte Grüner



Eine der wichtigsten Arbeiten wurde gleich zu Beginn gemacht: Die Abtrennung des Anbaus, in dem seit Frühjahr 2013 die Kinderkrippe untergebracht ist. Diese ist neu und muss nicht saniert werden. Eine Trennwand hält Staub und Lärm weitgehend draußen, zu sehen haben die jüngsten Kindergartenkinder trotzdem bald etwas: Nämlich dann, wenn die Arbeiten an der Fassade beginnen.

Viel Arbeit machten die Abbrucharbeiten. Da die Räume künftig zum Teil etwas anders zugeschnitten sind, wurden Mauern teilweise entfernt und an anderer Stelle wieder neu aufgebaut. Die Gruppenräume werden rundum modernisiert. Der Kindergarten bekommt zudem einen neuen Haupteingang. In den vergangenen Tagen wurde nun das Gerüst aufgebaut, damit die Arbeiten an der Fassade und am Dach bald beginnen können. Damit die Bauarbeiter genug Platz haben, wurde sogar der Fußweg zwischen Rabensteig-Siedlung und Place de Laneuveville auf den letzten Metern provisorisch verlegt.

Zeitgleich zu den Außenarbeiten läuft mit der Installation der technischen Gewerke auch der Innenausbau, erklärt Stadtbaumeisterin Margit Ebner auf Nachfrage. Aktuell sind die Heizungs- und Lüftungsbauer auf der Baustelle.

"Keine Kostenerhöhungen"

"Nach aktuell vorliegenden Kosten und bereits vergebenen Gewerken haben sich noch keine Kostenerhöhungen ergeben; der Zeitplan passt auch", resümiert Margit Ebner zur "Halbzeit" der Generalsanierung. Anfang August 2016 ist der Kindergartenbetrieb mit Hilfe des städtischen Bauhofes in den hinteren Trakt der benachbarten Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule verlegt worden.

BRIGITTE GRÜNER