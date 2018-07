Kindergartenjubiläum mit viel Spaß gefeiert

In Schnabelwaid wurde "25-Jähriges" der Einrichtung begangen — Bürgermeister Hofmann: "Bereicherung" - vor 1 Stunde

SCHNABELWAID - Zum 25-jährigen bestehen des evangelischen Kindergartens war in der Marktgemeinde eine große Feier angesagt. Mit einem Kindergottesdienst in der Maria-Magdalena-Kirche in Schnabelwaid unter dem Thema "Der Hirte ruft: Das Schaf ist wieder da" wurde das Fest eröffnet.

Zum 25-jährigen Bestehen des evangelischen Kindergartens Schnabelwaid führten Kinder in der Maria-Magdalena-Kirche das Stück „Das verlorene Schaf“ auf. © Foto: Reinhard Hagen



Pfarrerin Nicole Peter aus Creußen, die wegen einer Verletzung, die sie sich beim Fußballspielen geholt hatte, nur mit Krücken laufen konnte, war es wichtig, diesen Gottesdienst selbst zu leiten. Zwar im Sitzen aber mit viel Freude konnte sie die Kinder zum Mitmachen animieren.

Ein besonderes Highlight war eine Aufführung der Kindergartenkinder mit dem Stück "Das verlorene Schaf". Als Hirten, Hühner oder Schafe kostümiert zeigten die Kinder mit viel Spielfreude ihr schauspielerisches Talent und waren bei den Liedern so richtig in ihrem Element.

Pfarrerin Peter segnete die Vorschulkinder, die aus dem Kindergarten entlassen werden und in die Schule übertreten. Es folgte die Segnung des Kiga-Teams mit Carola Bauer, Sandra Müller, Birgit Starke und Anne Gebelein.

Nach dem Gottesdienst sprach Bürgermeister Hans-Walter Hofmann Grußworte. Er zeichnete die 25-jährigen Geschichte des Kindergartens nach und lobte die Einrichtung, die mit viel Engagement der Beschäftigten und vieler Ehrenamtlicher eine "wichtige Bereicherung" Schnabelwaids darstelle.

Die Elternbeiratsvorsitzende Irina Grünwald erklärte, dass sie sich vor der Feier die Frage gestellt habe, wem sie den eigentlich jetzt gratulieren solle. Sie sorgte bei Kindern und Erwachsenen für Gelächter, als sie meinte, dass sie doch nicht dem Gebäude zum Geburtstag gratulieren könne. Sie dankte allen, die für dieses Jubiläum gesorgt hätten, aber an erster Stelle beglückwünschte sie die vielen Kinder, die eben diesen Kindergarten ausmachen.

Als Überraschung hatte sie für jedes Kind ein Geschenk dabei. Auch Ilse Lindner als Kirchenvorstand, die Kindergartenleiterin Carola Brenner und Pfarrerin Peter schlossen sich mit einem Dank an alle Helfer und Mitarbeiter an. Nach dem offiziellen Teil ging es für alle Teilnehmer zum Feiern in den Kindergarten. Dort wurden sie mit Sau am Spieß und anderen Köstlichkeiten verpflegt.

Für die Kinder folgte noch eine Aufführung der "Fröhlichen Kinderbühne", die das zum Anlass passende Stück "Kasper hat Geburtstag" brachte, was nicht nur den Jüngsten, sondern auch so manchem Erwachsenen Spaß machte. Bei einer großen Tombola gab es viele Sachpreise zu gewinnen, die von großzügigen Spendern zur Verfügung gestellt worden waren.

Viel Vergnügen bereitete auch das Verkleiden für Fotos in der "Fotobox". Am Spätnachmittag waren sich dann alle einig, dass dieses Kindergartenjubiläum mit viel Freude und Spaß gebührend gefeiert wurde.

REINHARD HAGEN