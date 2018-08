Kindergartenneubau geht nicht zu Lasten Buchaus

Uwe Raab: Bestehende Einrichtung wird ohne finanzielle Abstriche generalsaniert - vor 36 Minuten

In der jüngsten Sitzung des Pegnitzer Stadtrats ging es ausführlich um einen möglichen Neubau eines Kindergartens. Immerhin ist ein zusätzlicher Bedarf von 25 Plätzen vom Gremium anerkannt worden. Ohne Wenn und Aber. Auch die Standortfrage eines möglichen Neubaus war Thema in der Sitzung. Nicht aber die zeitliche Planung und die Frage, ob sich dadurch an den Plänen für Buchau etwas ändert. Die NN hakten bei Bürgermeister Uwe Raab (SPD) nach.

Der Kindergarten Buchau. Die Stadt hält an der beschlossenen Generalsanierung fest. Der geplante Bau eines weiteren Kindergartens ist ein separates Projekt und geht nicht zu Lasten der Buchauer Sanierung. © Ralf Münch



Im Investitionsplan des Haushalts 2018 ist die Generalsanierung des Buchauer Kindergartens enthalten. Ein möglicher Neubau an anderer Stelle nicht. Gehen die neuen Überlegungen eventuell zu Lasten des Buchauer Vorhabens?

Uwe Raab: Selbstverständlich gehen die andiskutierten Neuerrichtungen nicht zu Lasten des Kindergartens Buchau, sondern sind als eine völlig separate Maßnahme zu betrachten. Für den Kindergarten Buchau ist eine Generalsanierung beabsichtigt, für deren Planung gerade eine Architektenausschreibung erfolgt. Über die bereits getroffene Vorplanung konnte allerdings der Weg der Generalsanierung versus Neubau erfolgreich mit der Regierung von Oberfranken vereinbart werden. Die Neubauüberlegungen betreffen den Ersatz verschiedener Kinderkrippen sowie die Neuschaffung einer zusätzlichen Kindergartengruppe, die aktuell behelfsmäßig ab Herbst im Franziskuskindergarten beziehungsweise im St. Martin-Kindergarten in Troschenreuth untergebracht werden wird. Diese Maßnahmen sind im Haushaltswerk in der Finanzplanung vorgesehen.

Wie sieht der Zeitplan für den Buchauer Kindergarten aus? Gibt es bereits einen Plan für die Generalsanierung? Wenn nein, wie sieht die konkrete Zeitplanung aus? Ist heuer noch mit einer Realisierung zu rechnen?

Raab: Ein genauer Zeitplan kann zum momentanen Zeitpunkt noch nicht erstellt werden. Zur Zeit läuft, wie schon dargestellt, die Architektenausschreibung. Dann muss der Förderantrag bei der Regierung gestellt werden. Wie weit die Maßnahme am Ende des Jahres fortgeschritten sein wird, ist wegen der Beteiligung unterschiedlichster Stellen noch nicht absehbar. Wir hoffen aber einen ordentlichen Schritt weiter zu sein.

Wer ist in Buchau Eigentümer des Gebäudes? Wer ist der Betreiber/Träger der Einrichtung?

Raab: Eigentümer des Gebäudes ist die Stadt Pegnitz. Träger des zweigruppigen Kindergartens ist die evangelische Kirchengemeinde Pegnitz, des eingruppigen integrativen Kindergartens der Verein Kinderstube e. V. Buchau.

Nach einem Gespräch mit allen Trägern von Kitas in der Stadt soll die Standortsuche für einen möglichen Neubau angegangen werden. In welchen Zeiträumen muss bei dieser geplanten Vorgehensweise gerechnet werden?

Raab: Ich gehe davon aus, dass uns dieses Projekt die nächsten ein bis drei Jahre beschäftigt.

Werden die Zusatzgruppen ein Kindergartenjahr lang laufen, um dann den erneuten Bedarf abzuwarten, oder werden die Neubaugespräche früher laufen?

Raab: Die Gespräche für einen Neubau samt der erforderlichen Kapazitäten werden früher stattfinden, geplant im Herbst diesen Jahres.

Rein haushaltstechnisch kann sich bei einem Neubau doch frühestens im Jahr 2019 etwas tun oder?

Uwe Raab: Zeitangaben sind im Moment noch schwierig. © NN



Raab: Nicht nur rein aus Sicht des Haushaltes betrachtet. Nach Bedarf und Umfang muss die geeignete Örtlichkeit festgelegt werden, können Förderungen geklärt werden und ab dann kann die Planung und schließlich der Bau erfolgen. Wir befinden uns in Zeiten von Hochkonjunktur mit einer völligen Auslastung von Planern, korrespondierender Behörden und letztlich den Bau ausführenden Firmen. Das macht leider jede Zeitplanung unwägbar.

Interview: MICHAEL GRÜNER