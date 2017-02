Kinderpornos verbreitet: Mann erhält Bewährung

28-Jähriger aus nördlichem Landkreis steht vor Schöffengericht in Amberg — Betroffener will sich selbst heilen - vor 1 Stunde

AMBERG - Am Donnerstag stand der 28-jährige Michael T. (Name geändert), lediger Maschinenanlagenführer aus einer Stadt im nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts. Er hatte sich wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften zu verantworten.

Die Staatsanwaltschaft forderte zwei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe für den 28-Jährigen. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Stephan Schultheis, plädierte auf ein Jahr und drei Monate, ausgesetzt zur Bewährung. Das Urteil des Schöffengerichts am Ende: Ein Jahr und sechs Monate, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung, 1500 Euro Geldstrafe zugunsten des Kinderschutzbundes Amberg-Sulzbach.

Michael T. wird außerdem ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Ferner muss er die begonnene Therapie fortsetzen und Kontakt aufnehmen mit der Fachambulanz für Sexualstraftäter in Nürnberg. Auch hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Die Staatsanwaltschaft warf Michael T. vor, im Jahr 2015 fast 100 pornografische Bilder von kleinen Mädchen aus dem Internet heruntergeladen und in fünf Fällen einen Teil der Bilder an ihm bekannte Frauen versandt zu haben. Der Angeklagte ließ seinen Verteidiger erklären, dass er die Taten gestehe, sie bereue und es ihm Leid tue. Außerdem entschuldigte er sich bei den jungen Frauen. Zunächst habe er, der in seiner Kindheit selbst missbraucht worden sei, „die Bilder zufällig auf seinem Server gefunden“, und zunächst unbewusst Parallelen zu seinen eigenen Erlebnissen gezogen. „Nach und nach habe ich mir Bilder aus dem Internet besorgt.“ Bereits im Jahr 2011 hat er sich kinderpornografische Texte im Internet ausgedacht und mit einer Frau gechattet, war dafür im Jahr 2012 zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

„Mich interessieren kleine Kinder sexuell nicht“, behauptete der Angeklagte nun vor dem Schöffengericht. Er habe die Bilder an ihm bekannte Frauen – unter anderem einer früheren Schulkameradin – verschickt und habe mit ihnen sprechen wollen, um zu erfahren, ob er krank sei. „Mich hat das beschäftigt und ich hoffte, dass sie mich verstehen.“ Seinen Eltern habe er nichts davon erzählt, dass er selbst als Kind missbraucht worden sei und später von einem Sporttrainer. Michael T. zeigte sich nach der Durchsuchung seiner Wohn-ung im nördlichen Landkreis kooperativ, gestand sofort seine Taten und begab sich von sich aus freiwillig in psychologische Behandlung und suchte ambulante Hilfe.

Die ehemalige Schulkameradin sagte als Zeugin aus, dass er sie gefragt habe, ob er krank sei, wenn er pornografische Bilder von jungen Mädchen anschaue. „Ich dachte zunächst, er meine 17- oder 18-Jährige. Dann schickte er mir grausame pornografische Bilder von ganz kleinen Mädchen. Da war ich schon geschockt. Dann wollte er gar ein entsprechendes Foto von meiner kleinen Tochter. Ich schickte ihm natürlich keins. Und ich habe sofort den Kontakt zu ihm abgebrochen“, berichtete die Zeugin. „So kannte ich ihn nicht. Später entschuldigte er sich bei mir.“

Der Angeklagte fühlte sich im Verlauf der Verhandlung missverstanden. „Ich schäme mich für meine Taten“, erklärte er. Er sei selbst missbraucht worden und das alles sei bei ihm hochgekommen. Er habe sich darüber unterhalten wollen, was mit ihm los sei. „Ich habe seit zwei Jahren eine feste Freundin, die alles von mir weiß. Sie hat mich auf den richtigen Weg gebracht.“

Ein Posttrauma

Ein psychologischer Sachverständiger konnte bei den Angeklagten weder eine gravierende psychische Erkrankung, noch eine Persönlichkeitsstörungen oder ausschließlich pädophile Orientierung feststellen. Er sprach von einem „posttraumatischen Verhaltenssyndrom nach sexuellem Missbrauch“ und empfahl eine suchtambulante Behandlung für Sexualstraftäter.

Die Staatsanwaltschaft hielt Michael T. zugute, dass er „vollumfänglich geständig“ ist und von ihm wohl keine Gefahr des Überspringens von der Betrachtung zur Aktivität bestehe. „Geschädigt sind in erster Linie die abgebildeten Mädchen. Gäbe es keine Leute wie Sie, welche solche Bilder betrachten, gäbe es auch keinen Markt dafür, und die Mädchen müssten nicht solch Abscheuliches über sich hergeben lassen“, betonte er – ebenso sein Verteidiger und Vorsitzender Richter Markus Sand. Außerdem hegte der Staatsanwalt Zweifel an der Begründung des Angeklagten, er habe seine Taten nur in „eigentherapeutischer Absicht“ begangen. Er forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten, auch angesichts dessen, dass die Taten während einschlägiger Bewährung begangen wurden.

Umfassendes Geständnis, Reue, Entschuldigung und eigentherapeutische Gesinnung führte Verteidiger Rechtsanwalt Stephan Schultheis positiv an. Außerdem seien die Bilder nicht weiter im Internet verbreitet worden, sondern „nur an wenige Personen geschickt“ worden. Schließlich habe sein Mandant versucht, sich professionelle Hilfe zu holen. „Michael T. befindet sich auf einem sehr guten Weg. Den sollte man ihm lassen“, appellierte er. Weil sein Mandant auch sozial gut eingegliedert sei mit fester Freundin, fester Arbeitsstelle und freiwilliger Therapie, plädierte er auf Milde. Ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe – ausgesetzt zur Bewährung – hielt er für Schuld und Tat angemessen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Markus Sand sprach Michael T. des Besitzes von kinderpornografischen Schriften und deren Verbreitung in fünf Fällen schuldig und verurteilte ihn zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung, 1500 Euro Geldstrafe, den Kosten des Verfahrens sowie strengen Auflagen. „Er ist sozial eingebunden und lässt sich freiwillig therapieren. Um den eingeschlagenen Weg des Angeklagten zu unterstützen, ist eine nochmalige Bewährungschance angebracht“, heißt es in der Urteilsbegründung.

HANS BABL