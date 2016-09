Kirchahorn freut sich über neuen Spielplatz

KIRCHAHORN - Was da steht, sieht stabil aus. Sehr stabil sogar. Was da steht, hat aber auch viel Geld gekostet – Geld, das die Gemeinde nicht übrig hat. Deshalb mussten junge Väter ran. Sie legten Hand an, bei vielen Arbeitseinsätzen. Und so hat Kirchahorn jetzt wieder einen Spielplatz. Endlich.

Überzeugen beim Praxistest: Die neuen Geräte auf dem Spielplatz Ahorntal in Kirchahorn. Ohne den Einsatz der Eltern wäre das Angebot so nie realisiert worden. © Foto: Stefan Brand



Bürgermeister Gerd Hofmann ist stolz auf die Eltern. Und er ist dankbar: „Der Spielplatz in dieser Form hätte uns sicher 50 000 Euro gekostet.“ Der Gemeinderat hatte aber maximal 15 000 Euro abgesegnet. Dann kam das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) ins Spiel. Die Behörde in Bamberg packte das Vorhaben „irgendwie“ in die eigentlich schon abgeschlossene Dorferneuerung und stellte bis zu 16 000 Euro an Fördermitteln in Aussicht. Auch dafür ist Hofmann dankbar. Und so konnte das Projekt in Angriff genommen werden.

Ein wichtiges Projekt. Denn Kirchahorn hatte schon lange keinen Spielplatz mehr. Der letzte wurde Ende der 1980er Jahre am Hirtenanger angelegt. Im damaligen Neubaugebiet. Die Resonanz ließ aber bald zu wünschen übrig, die Pflege auch. Die Anlage wurde kaum genutzt, verfiel langsam. Doch inzwischen ist Kirchahorn ein Ort, der wächst. Es gibt ein neues Neubaugebiet. Es gibt auch wieder mehr Kinder, wie der Anstieg der Erstklässler dokumentiert.

Und so starteten Eltern vor zwei Jahren eine Unterschriftenaktion für einen neuen Spielplatz, um erst mal abzufragen, wie groß das Interesse überhaupt ist, berichtet Simone Füssmann, eine der beteiligten Mütter. Das Ergebnis war eindeutig: Der Bedarf ist sehr wohl da. Dann wurde die Kommune aktiv, dann die Eltern: „Das war alles Eigeninitiative, das war eine tolle Sache“, kommentiert der Bürgermeister.

Doch nicht nur die Eltern trugen ihren Teil bei. Auch die lokale Firmenwelt stieg mit ins Boot. Sie spendete Pflastersteine und Schotter, stellte einen Bagger zur Verfügung. „Und dann rückten die Väter mit Traktoren an, um den Platz herzurichten“, schildert Hofmann. Dieser liegt direkt am Gelände des SV Kirchahorn, unterhalb des Kindergartens. Ein idealer Standort, sind sich die Mamis beim Termin mit unserer Zeitung einig.

Und auch die Kinder sind begeistert. Sie können sich hier nach Herzenslust austoben — im Sandkasten, an der Seilbahn, auf der Riesenschaukel und den Kletteranlagen. Besser geht es kaum, sagt Füssmann. Klar, einiges fehlt noch, etwa bei der Bepflanzung des eingezäunten Areals.

Nächstes Projekt

Vor allem ein Sonnenschutz wäre noch nötig. Das wird die nächste Investition sein – wohl wieder finanziert über Spenden. Eltern wie Bürgermeister hoffen deshalb auf gutes Wetter am 3. Oktober. Denn an dem Feiertag wird der Spielplatz offiziell eingeweiht. Der Erlös der Veranstaltung soll unter anderem in den Kauf eines Sonnensegels fließen.

Übrigens: Die Eltern haben die von einem renommierten Hersteller auf Paletten gelieferten Spielgeräte durch die Bank selbst aufgestellt. Der TÜV hat das abgenommen – „jetzt muss hier erst wieder in fünf Jahren nach dem Rechten geschaut werden“, sagt Bürgermeister Hofmann. Und sagt es noch einmal: „Es ist einfach klasse, was die Eltern hier geleistet haben.“

