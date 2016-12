Kirchahorns neues Rathaus könnte bis 2018 fertig sein

Gemeinderat Ahorntal hat sich über die aktuellen Entwürfe unterrichten lassen — Alte Unterkunft ist schadstoffbelastet - 23.12.2016 15:15 Uhr

KIRCHAHORN - Mit Spannung hat der Gemeinderat Ahorntal die Vorstellung des Planungsstandes für das neue Rathaus vom Architekten Norbert Kastl aus Bayreuth erwartet. Seine Präsentation erstreckte sich vom Verlauf der Planung, den gegenwärtigen aktuellen Planungsstand über städtebauliche Betrachtungen und Konzeptansätze bis zu den nächsten Planungsschritten.

Die Gemeinde Ahorntal braucht ein neues Rathaus: Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Gebälk in dem Gebäude mit giftigen Holzschutzmitteln verseucht ist. Jetzt gibt es für das neue Gebäude erste Entwürfe. © Thorsten Gütling



Die Gemeinde Ahorntal braucht ein neues Rathaus: Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Gebälk in dem Gebäude mit giftigen Holzschutzmitteln verseucht ist. Jetzt gibt es für das neue Gebäude erste Entwürfe. Foto: Thorsten Gütling



Die für die Räte wichtigste Aussage des Fachmannes zu den nächsten Planungsschritten kam zum Schluss des Vortrages. Danach sieht das Zeitfenster zunächst im Januar 2017 die Bildung von Arbeitskreisen unter Einbindung der Bevölkerung zur Beratung und Abstimmung von Planungszielen, Maßnahmen, Gestaltung, Qualität sowie Ermittlung der Baukosten und Festlegung der Bauzeit vor.

Der Februar soll zur Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Einbindung von Sonderfachleuten dienen. Ehrgeiziges Ziel des Architekten ist die Aufstellung des Bebauungsplanes im April, mit dessen Verfahrensdauer eine Zeitspanne von sechs Monaten gerechnet wird.

Bei günstigen Verlauf dieses Verfahrens könnte im Oktober 2017 die Genehmigung für das Bauvorhaben auf dem Tisch liegen und danach mit der Ausarbeitung von Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen begonnen werden, so Norbert Kastl, der es als „sportliches Ziel“ sieht, im Jahr 2018 mit dem Bau beginnen zu können, um so, Ende 2018 fertig zu sein. Die Präsentation beinhaltete auch die Beleuchtung eines Ersatzneubaues des Rathauses im Ortskern, als auch eines Neubaus am Ortsrand zum Wohngebiet. Die dritte Variante wiederum sieht als Ziel den favorisierten Neubau am Ortsrand längs zur Staatsstraße vor.

Ergänzend hierzu hat der Architekt auch die Freiflächen und Platzgestaltung um das neue Rathaus dargestellt. Hinsichtlich der Zufahrt im Bereich der Staatsstraße bedarf es weiterer wichtiger Abklärungen mit dem Landratsamt und dem Staatlichen Bauamt Bayreuth. Zur bisherigen Aufgabenstellung gehörte auch die Überlegung, einen gesellschaftlichen Mittelpunkt für die Bürger zu schaffen – insbesondere, ob das neue Haus als reines Verwaltungsgebäude oder auch für weitere Funktionen Verwendung finden soll.

Als Beispiel nannte Kastl die Möglichkeit im Sitzungssaal eine Öffnung zu einer möglichen Terrasse mit einem davor liegenden Regenrückhaltebecken als Biotop zu nutzen. Die Höhe der Baukosten, so der Architekt könne derzeit noch nicht genannt werden. Großen Wert legte Bürgermeister Gerd Hofmann auf die Feststellung, dass es sich bei der vom Architekten vorgestellten Präsentation um einen reinen Vorentwurf handelt, der noch keine abschließende Planung bedeutet, da noch viel zu viel Details bis hin zum eigenen Thema „Baukosten“ abzuklären sind. Es sei gewissermaßen, so der Bürgermeister, erste Grundlage auf der die weitere Vorgehensweise aufgebaut werden kann. Hierzu gehört auch die Frage ob Krüppelwalm- oder Pultdach.

Parkplätze spalten

Ein Reizthema war bei der folgenden Diskussion die Frage der Parkplatzgestaltung, die zunächst Marcel Dielesen (CWU) aufwarf. Er sprach sich gegen Parkplätze auf den Festplatz auf der anderen Straßenseite aus. Diese gehörten rund ums Rathaus platziert. Allein aus Sicherheitsgründen sei es nicht ratsam, so Johannes Knauer (CWU) auf den Weg zum Rathaus die Staatsstraße zu überqueren.

Auch dritter Bürgermeister Stefan Neubig (FWA) kann sich vorstellen, dass genügend Parkplätze um das Rathaus entstehen können. Für Entwarnung sorgte Geschäftsstellenleiter Christian Arneth, der bestätigte, dass im Vorentwurf zwei Behindertenparkplätze und fünf Plätze für Besucher des Rathauses geplant sind. Die Mitarbeiter würden auf der gegenüberliegenden Straßenseite parken.

Auch Fragen zu Planungen des Umfeldes wurden angesprochen. Vorrangig sei zunächst, so der Bürgermeister, der Bau des Rathauses. Warum tun wir uns bei der Frage der Parkplätze so schwer, wandte Stephan Wickles (CSU) ein. Er schlug vor, die Gemeinde solle eine Fläche nehmen, die ihr gehöre. Die jetzige Variante an der Staatsstraße „ist die größte Krücke, die wir bekommen haben“ — ohne Erweiterungsmöglichkeiten, befand er.

DIETER JENSS