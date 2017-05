Kirche in Betzenstein: Mehr Schäden als gedacht

BETZENSTEIN - Das Ausmaß der Schäden am Dachstuhl und am Glockenstuhl im Turm der Kirche ist weitaus größer als angenommen.

Das Gerüst am Betzensteiner Kirchturm gehört inzwischen zum Stadtbild. Es steht nämlich schon länger, als sich dies die Kirchengemeinde hätte träumen lassen — und verursacht Kosten. Dekan Gerhard Schoenauer sprach bei der Dekanatssynode von einer „Jahrhundertbaustelle.“ Foto: Brigitte Grüner



Diese Hiobsbotschaft überbrachte Dr. Gerhard Schoenauer den Kirchenvorstehern bei der Dekanatssynode, die in Pegnitz stattfand. Einen Termin, wann in Betzenstein wieder die Glocken läuten werden, nannte er vorsichtshalber nicht. Zu oft schon musste der Terminkalender nach hinten korrigiert werden.

Die Geschichte ist bekannt, zumindest was deren Anfang angeht. Nachdem in Betzenstein schon fast zwei Jahre keine Glocken mehr läuteten, konnte nach langen Vorplanungen im April vergangenen Jahres endlich mit den Arbeiten begonnen werden. Ein halbes Jahr Baustelle, das war der erste Zeitplan, der aufgestellt wurde, um die angefaulten Balken im Turm zu ersetzen, eine neue Dachschalung anzubringen und den Turm neu mit Schiefer zu decken.

Zu wenig Handwerker

Schon bald aber stellte sich laut Schoenauer heraus, dass dieser Plan absolut nicht zu halten sei. Zum einen seien zu wenige Handwerker für die Baustelle der Kirche abgestellt worden, zum anderen stellte sich nach dem Beseitigen der Dachschalung und der Bodendielen heraus, dass das Ausmaß der Schäden weit größer war als ursprünglich angenommen.

Der Fertigstellungstermin wurde korrigiert und einmal rund um das Kirchenjahr verschoben, führte der Dekan in seinem Synodenbericht weiter aus. "Zuerst war er kurz vor dem Erntedankfest 2016 geplant, was aber ohnehin nicht realistisch war." Dann wurde der erste Advent ins Auge gefasst. Schoenauer weiter: "Bis vor kurzem hofften wir auf ,Osterglocken‘, dann auf ein Läuten zu Pfingsten — aber auch das ist inzwischen mehr als unrealistisch."

Aber nicht nur die Zeit läuft davon, sondern auch die Kosten. Die Arbeiten sind umfangreicher geworden und das Baugerüst am Kirchturm steht wesentlich länger, als ursprünglich geplant.

In der Plecher Kirchengemeinde ging es mit dem "Kirchenbau" besser voran. Mit großen Schritten ging es laut Schoenauer im vergangenen Jahr an die Umsetzung des Projektes Weidenkirche. "Die Unterstützung im Dekanat und darüber hinaus und auch ökumenisch ist so breit, dass wir uns das kaum hätten vorstellen können." Durch Zuschüsse und Spenden sei die Finanzierung nahezu gesichert. Die Einweihung der Weidenkirche soll laut Schoenauer bei der ökumenischen Wallfahrt am 17. September stattfinden.

Personell gab es in Plech Wechsel, Abschiede und Neuanfänge. Im Pfarrbüro wie auch in den Gruppen und Kreisen. Ehrenamtlich sind in Plech rund 150 Menschen für die Kirchengemeinde engagiert. Eine Säule des Gemeindelebens sei laut Schoenauer — wie in Betzenstein auch — seit Jahren die Kirchenmusik. Angefangen von den Kleinsten im Kinderchor über die Jugendband und den Chor "Grain of Seed" bis hin zum Posaunenchor und dem Chor Jubilate.

Geprägt war das Leben in der Plecher Kirchengemeinde aber auch vom Jubiläum 650 Jahre Marktgemeinde Plech. "Wir haben schöne Akzente setzten können", blickte Schoenauer auf das vergangene Jahr zurück. Und auch das gottesdienstliche Leben sei reich an Angeboten gewesen. Der Dekan wies auch mit Ausrufezeichen darauf hin, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher gestiegen ist. Gegründet wurde in Plech ein Bibelgesprächskreis, der sehr gut angenommen wird.

In Betzenstein wurden im Sommer 2016 zwei neue Gottesdienstformen ausprobiert. An die Stelle eines monatlichen Gottesdienstes der Landeskirchlichen Gemeinschaft trat ein gemeinsam veranstalteter Gottesdienst von Kirchengemeinde und Gemeinschaft, der den Namen "Begegnungsgottesdienst" erhielt. Ob dieser jedoch auf Dauer angenommen wird, müsse die Zukunft zeigen, so der Dekan. Beim Reformationsgottesdienst wurde Bläser und Chorleiter Reinhard Potzner mit der Soli-Deo-Gloria-Nadel ausgezeichnet.

