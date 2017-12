KIrchenthumbach: Dreiste Täter zocken Rentner ab

84-Jährigen dazu gebracht, Geld vom Konto abzuheben - vor 1 Stunde

KIRCHENTHUMBACH/AUERBACH - Mit einem miesen Trick haben zwei unbekannte Täter am Montagvormittag einen 84-jährigen Rentner einen dreistelligen Geldbetrag abgeluchst.

Der Rentner ließ sich von der unbekannten Frau dazu überreden, einen dreistelligen Geldbetrag abzuheben. Die Frau und ihr Begleiter verschwanden dann mit dem Geld. © dpa



Der 84-Jährige aus dem Gemeindebereich Kirchenthumbach wurde am Montag von einer unbekannten Frau aufgesucht. Sie machte dem Mann weis, dass eine Bekannte von ihm in einer finanziellen Notlage sei und deshalb dringend Geld benötige.

Der 84-Jährige ließ sich von der Täterin dazu überreden, mit ihr zu einem Geldinstitut nach Schlammersdorf zu fahren, um dort einen dreistelligen Euro-Betrag abzuheben. Der Geschädigte übergab der Täterin den Geldbetrag, worauf sie ihn wieder nach Hause fuhr. Im Fahrzeug der Täterin habe sich auch ein Mann befunden, der bei den Fahrten zwischen Wohnung und Bank dabei war.

Während der Geldabhebung war das Tatfahrzeug, welches abgedunkelte Seitenscheiben hatte, abgestellt. Von den beiden Tätern, beide zirka 40 bis 50 Jahre alt, ist keine nähere Beschreibung vorhanden.

Zeugen, die sich am am Montag, 4. Dezember, um 10.40 Uhr vor oder in der Nähe des Geldinstituts in Schlammersdorf aufgehalten haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, mögen sich bitte mit der Polizei Eschenbach, Telefon 09645/92040, in Verbindung setzen.

