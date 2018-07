Kirchenthumbach: Mähdrescher setzt Feld in Brand

KIRCHENTHUMBACH - Am Samstagnachmittag fing ein Mähdrescher bei Kirchenthumbach im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab Feuer. Die Flammen griffen kurz darauf auf ein trockenes Feld über. Die Feuerwehr rückte sofort aus, um Schlimmeres zu verhindern.

Rund 60 Einsatzkräfte bekämpften am Samstag die Flammen, die von einem brennenden Mähdrescher auf ein Stoppelfeld übergegriffen hatten. © Jürgen Masching



"Brand landwirtschaftliches Fahrzeug", so lautete am späten Samstagnachmittag die Alarmierung für die Feuerwehren aus Kirchenthumbach und Sassenreuth. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein Landwirt sein Feld mit einem Mähdrescher. Aus bisher nicht bekannten Gründen begann es im hinteren Bereich des Mähdreschers zu brennen.

Dieses Feuer breitete sich auf das Stoppelfeld aus, was zu einer weit sichtbaren Rauchentwicklung führte. Der Landwirt konnte sein Fahrzeug noch in Sicherheit bringen. Die anrückenden Feuerwehren brachten aber recht schnell das Feuer unter Kontrolle und so konnte die nachalarmierte Feuerwehr aus Eschenbach genauso wieder abrücken wie die Polizei und der Rettungsdienst. So konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte, die mit über 60 Einsatzkräften am Brandherd waren, Schlimmeres verhindert werden.

