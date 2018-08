Kirchenthumbach: Schwangere bei Unfall verletzt

Ungeborenes Kind ist wohlauf - 59-Jährige war auf die Gegenfahrbahn geraten - vor 1 Stunde

KIRCHENTHUMBACH/PEGNITZ - Am gestrigen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße NEW 43 zwischen Kirchenthumbach und Thurndorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden – darunter eine schwangere Frau.

Symbolbild Foto: News5



Eine 59-Jährige war mit ihrem Opel Corsa gegen neun Uhr von Kirchenthumbach in Richtung Thurndorf unterwegs gewesen. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Opel Meriva zusammen. In diesem Fahrzeug saßen am Steuer ein 25 Jahre alter Mann sowie dessen gleichaltrige Lebensgefährtin, die im neunten Monat schwanger ist.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden zunächst ins Krankenhaus nach Pegnitz eingeliefert. Der Fahrer des Meriva durfte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung verlassen. Dessen schwangere Lebensgefährtin wurde leicht verletzt; das ungeborene Kind glücklicherweise gar nicht. Die Mutter musste jedoch zur Sicherheit die Nacht im Krankenhaus verbringen – ebenso wie die ebenfalls leicht verletzte Unfallverursacherin.

An beiden Fahrzeugen ist Totalschaden entstanden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf zirka 10 000 Euro.

