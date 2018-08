Das kleine Aufseß ist ein beschaulicher Ort im Städtedreieck zwischen Bamberg, Bayreuth und Forchheim. Am Sonntag platzte er aber aus allen Nähten. Auf fast jeden dritten Einwohner kam ein Oldtimer. Beim einem der größten Oldtimertreffen Nordbayerns reisten manche Gäste sogar aus Berlin an.

So süß - die Neugeborenen in der Pegnitzer Sana-Klinik sind zum Anbeißen. Wir haben die schönsten Bilder in einer Galerie zusammengefasst, die wir fortlaufend aktualisieren. Viel Spaß beim Klicken.