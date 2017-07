Eine Achterbahnfahrt ins Verderben: Das Lebensgefühl im Berlin der späten 1920er Jahre, wie es in dem Musical „Cabaret“ beschrieben wird. Der Fränkische Theatersommer brachte das Stück als bunte Revue mit nachdenklichen Tönen auf die Freilichtbühne am Auerbacher Marktplatz.

Auf der Staatsstraße zwischen Weidenberg und Warmensteinach im Landkreis Bayreuth kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall. Weil ein Motorradfahrer aus Auerbach zu schnell fuhr, geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit einem Auto zusammen und verletzte sich dabei schwer.