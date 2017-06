Kitze in Not

PEGNITZ - Immer wieder passiert es, dass im Frühling Kitze, die im hohen Gras verborgen liegen, von Mähdreschern getötet werden. Um das Leben einiger junger Tiere zu retten, hat sich eine Handvoll Ehrenamtlicher zusammengeschlossen. Gemeinsam suchen sie Wiesen ab und feiern immer wieder Erfolgserlebnisse. Wir haben uns mit Franziska Kerling von den Kitzrettern unterhalten.

Ein Rehkitz im Gras. Mähmaschinen sind für die Tiere eine tödliche Gefahr. © nn



Frau Kerling, seit wann sind die Kitzretter wieder unterwegs?

Franziska Kerling: Die Kitzretter starten jedes Jahr mit Beginn der ersten Wiesenmahd, meist Ende April, Anfang Mai.

Warum empfinden Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit als so wichtig?

Kerling: Wir empfinden unsere ehrenamtliche Arbeit als wichtig, da sie den Tieren Leid erspart und jedes Tier ein Recht auf Leben hat.

Wie viele Kitze habt ihr bisher retten können?

Franziska Kerling © privat



Kerling: Letztes Jahr konnten wir fast 30 Kitzen das Leben retten, dieses Jahr bis zum jetzigen Zeitpunkt — die Mahd ist noch nicht überall abgeschlossen — rund 15 Kitze.

Wir organisieren sich die Kitzretter?

Kerling: Wir organisieren uns über Facebook und eine WhatsApp-Gruppe. Sobald ich Termine in Erfahrung bringe, stelle ich diese auf Facebook und in die WhatsApp-Gruppe online.

Was passiert mit den gefundenen Kitzen?

Kerling: Die gefundenen Kitze werden in saubere, mit Gras ausgelegte Boxen (Kartons, Katzenbox) gesetzt und an den Waldrand gestellt. Die Mahd folgt im Anschluss an das Absuchen. Direkt im Anschluss werden sie wieder rausgelassen. Die Kitze rennen dann automatisch an ihren Liegeplatz zurück und werden wenig später von der Geiß dort geholt.

Die Gruppe ist bei Facebook zu finden unter "Pegnitz schützt die Kitze". Wer mithelfen möchte bei der Suche nach jungen Rehen, der kann sich telefonisch melden unter (0 92 46)9 80 72 81.

Interv.: LUISA DEGENHARDT