Klamme Gemeinden profitieren von "Zangengeburt"-Etat

Fast zehn Millionen Euro aus zu viel kassierter Kreisumlage fließen zurück — Diskurs mit harten Bandagen - vor 6 Stunden

BAYREUTH/PEGNITZ - Es war laut Landrat Hermann Hübner (CSU) eine "Zangengeburt". Letztendlich empfahl der Kreisausschuss einstimmig die Annahme des 95-Millionen-Haushalts für 2018 bei einer Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes um 5,5 auf 35,5 Prozentpunkte. Damit erreichte die FWG einen weiteren Etappenerfolg im Bemühen, Rücklagen in Höhe von fast zehn Millionen Euro aus zu viel kassierter Kreisumlage an die klammen Gemeinden zurückzugeben.

Landrat Hermann Hübner verwies auf teure Projekte wie den Neubau der Jugendstätte Haidenaab. Der Altbau (Bild) soll im Frühjahr abgerissen werden. Foto: Reinl



"Es kann doch nicht sinnvoll sein, dass der Kreis mindestens 15 Millionen Euro als Rücklagen hortet und dafür bei Banken auch noch Strafzinsen zahlt, während die Gemeinden nur noch über Kredite investieren können." Unter dieser Prämisse forderte der Trockauer Kreisrat Hans Hümmer (FWG) vom Landrat und dessen Kämmerer Horst Hager realistische Haushaltspläne aufzustellen und die Höhe der von den Gemeinden zu zahlenden Kreisumlage nach dem Kostendeckungsprinzip zu berechnen.

Die Realität sehe anders aus. 2014 erwirtschaftete der Kreis statt gut 600 000 Euro, wie veranschlagt, fast 2,9 Millionen Euro (plus 380 Prozent), 2015 statt 2,4 immerhin 7,3 Millionen (plus 203 Prozent) und 2016 statt 3,4 letztlich 6,2 Millionen Euro (plus 80 Prozent). Allein in diesen drei Jahren seien somit über 9,9 Millionen Euro mehr in die Kassen des Kreises geflossen, als ursprünglich eingeplant.

Drohung der FWG

Über die geforderte Rückführung der 9,9 Millionen Euro wird seit geraumer Zeit mit harten Bandagen gefeilscht. Nachdem die Gemeinden 2017 schon um 2,5 Millionen Euro entlastet worden sind, sah der erste Etatentwurf für 2018 eine nochmalige Rückgabe in gleicher Höhe und damit verbunden eine Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes von 41 auf 37 Prozentpunkte vor. Als die FWG rechtliche Schritte androhte, weil damit den Kreisgemeinden immer noch 4,9 Millionen Euro vorenthalten würden, besserten Hübner und Hager nach und boten nun eine nochmalige Senkung der Kreisumlage um 1,4 Millionen an.

Weil damit immer noch ein Rest von 3,4 Millionen Euro übrig bleibt, forderte die FWG jetzt eine weitere Reduzierung oder die verbindliche Vereinbarung, dass diese Restsumme spätestens 2019 zurückgegeben wird.

Dass es dabei um erkleckliche Summen geht, rechnete Hümmer am Beispiel der Stadt Pegnitz vor. Sie ist 2017 wegen der erstrittenen Senkung der Kreisumlage um 324 000 Euro entlastet worden, für 2018 und 2019 würden jeweils noch einmal rund eine halbe Million Euro dazukommen. Unter dem Strich zahle die größte Stadt im Landkreis somit 1,3 Millionen Euro weniger ein, eine Summe, mit der mit 60 Prozent Fördergeldern für Dorferneuerung oder Städtebauförderung immerhin knapp 3,3 Millionen Euro zusätzlich investiert werden könnten.

Stephan Unglaub (SPD) begrüßte es, dass durch frühere FWG-Initiativen Rücklagen nicht in die falsche Schublade geraten und somit auch nicht verloren seien. Im Gesamtblick auf die nächsten Jahre sei eine über 5,5 Punkte hinausgehende Senkung des Hebesatzes aber nicht zu vertreten, müsse doch der Spagat zwischen einem maßvollen Schuldenabbau, Investitionen für die Zukunft und einer möglichst geringen Belastung für die Kommunen geschafft werden.

Günter Dörfler (CSU) fand es ungeheuerlich, wie Hans Hümmer die Kreispolitik der vergangenen Jahre auf den Kopf stelle. Mit Bauchgrimmen habe man sich im Ältestenrat gegen die Stimmen der FWG auf eine Senkung um 5,5 Punkte verständigt, wohl wissend, dass Rücklagen für große Zukunftsaufgaben nötig seien.

Für Manfred Neumeister (Die Grünen) hat der Bürger Vorrang vor dem reinen Zahlenwerk. Deshalb sei im Hinblick auf eine Verbesserung der Infrastruktur eine Entlastung der Kommunen durch den Staat wichtiger als das Feilschen um die Kreisumlage. Im Bemühen, miteinander die Probleme zu lösen, müsse seiner Meinung nach über die Diskussionskultur im Kreistag geredet werden.

Karl Lappe (WG), seit jeher ein Befürworter von Investitionen, insbesondere in den Straßenbau, regte an, angesichts der Hochpreisphase auf die Bremse zu treten und Großprojekte zu staffeln, um in schlechteren Zeiten aktiv werden zu können. Auch Georg Röhm (JL) reichte die vom Landrat vorgeschlagene Senkung aus, ebenso wie dem Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (SPD), dem Nachhaltigkeit wichtiger ist als eine aktuell überhöhte Absenkung des Hebesatzes.

Schließlich war auch die FWG bei einem Hebesatz von 35,5 Punkten kompromissbereit, weil in einem Zusatz zugesichert wird, dass die danach noch verbleibenden Ergebnissüberschüsse in den Jahren ab 2019 zur Stabilisierung der Kreisumlage und zur Entlastung der Gemeinden herangezogen werden. Der Kreistag entscheidet am 9. März über das Zahlenwerk.

RICHARD REINL