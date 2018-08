Klangtherapie in Plankenfels: Friedliches Festival

16 Verfahren wegen Betäubungsmitteln eingeleitet - vor 1 Stunde

PLANKENFELS - Zum wiederholten Mal fand in Scherleithen die Musikveranstaltung „Klangtherapie“ statt. Über vier Tage wurde die Veranstaltung mit verschiedenen Maßnahmen auch polizeilich betreut. Zum jetzigen Zeitpunkt kann, vorbehaltlich nachträglich erstatteter Anzeigen, festgestellt werden, dass das Festival sehr friedlich verlaufen ist. Weder sexuelle Übergriffe noch körperliche Auseinandersetzungen waren zu verzeichnen.

Bei anlassbezogenen Verkehrskontrollen beziehungsweise einer durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachung wurden keine nennenswerten Übertretungen festgestellt.

Allerdings musste gegen 16 Personen ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden. Bei zwei Beschuldigten war die aufgefundene Menge an Rauschgift so groß, dass das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth die weiteren Ermittlungen übernahm. Entdeckt wurde das gesamte Spektrum an illegalen Betäubungsmitteln. Von Marihuana und Haschisch über Ecstasy-Tabletten bis hin zu Amphetamin und Crystal.

Sämtliche gefundenen und verbotenen Substanzen wurden sichergestellt und werden zusammen mit einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft Bayreuth zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

