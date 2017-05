Klaus Herlitz und Nina Speckner Top-Schützen

Jägervereinigung kürte bei Vereinsmeisterschaft auf "Barbaraberg" in Grafenwöhr ihre Besten - vor 5 Stunden

PEGNITZ - Klaus Herlitz ist Vereinsmeister im jagdlichen Schießen bei der Jägervereinigung geworden.

Die neuen Vereinsmeister 2017 der Pegnitzer Jägervereinigung. © Foto: privat



Auf dem Schießgelände "Barbaraberg" in Grafenwöhr veranstalteten die Pegnitzer Jäger ihre Vereinsmeisterschaft im jagdlichen Schießen. Die beiden Schießreferenten Micha Heinz und Christian Speckner waren dabei die verantwortlichen Organisatoren.

Es galt in verschiedenen Disziplinen mit Kugel- und Schrotgewehr den treffsichersten Jäger zu ermitteln.

Am Nachmittag konnten schließlich die Besten geehrt werden. Klaus Herlitz wurde in der Schützenklasse bester Schütze und damit Vereinsmeister vor Harald Bauer und Christian Speckner. In der Altersklasse errang diesen Titel Heinrich Herzing.

Vereinsmeisterin bei den Damen wurde Nina Speckner. Enttäuscht waren die Verantwortlichen des Vereins über die wenigen Teilnehmer, hatte man doch extra die Anregungen vieler Mitglieder aufgegriffen und die Vereinsmeisterschaft auf den Aufgang der Jagdsaison vorverlegt.

Trotzdem konnten zahlreiche wertvolle Sachpreise vergeben werden. Christian Speckner hatte außerdem zusätzlich für die verschiedenen Disziplinen eigenhändig aufwändige Trophäen erstellt, die ebenfalls an die besten Teilnehmer überreicht wurden.

nn