Klausberg: Alle Tiere wurden gerettet

Rinder und Schweine bei Landwirten im Umkreis von rund 20 Kilometern untergebracht - vor 8 Stunden

KLAUSBERG/BETZENSTEIN - Entgegen erster Polizeiaussagen konnten beim Großbrand in Klausberg alle Tiere gerettet werden. Diese sind jetzt bei Landwirten im Umkreis von 20 Kilometern untergebracht und werden versorgt.

Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehren und Helfern, die Tiere aus dem abgebrannten Stall zu retten. © Foto: News5/Holzheimer



Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehren und Helfern, die Tiere aus dem abgebrannten Stall zu retten. Foto: Foto: News5/Holzheimer



Nach dem Großbrand am Freitagabend war die Feuerwehr noch dreimal zur Brandnachschau und zum Nachlöschen in Klausberg, zuletzt am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages.

Der Einsatz am Freitag war alles andere als einfach, so Kreisbrandmeister Werner Otto auf Anfrage dieser Zeitung. Er hatte den Einsatz zusammen mit dem Kommandanten aus Betzenstein, Gerd Ziegler, geleitet. Die Wehren hatten bei den Löscharbeiten in erster Linie mit den beengten Verhältnissen zu kämpfen. Zum Brandherd in einem Stallgebäude ging nur eine ziemlich enge Einfahrt. Auch die Wasserversorgung war nicht optimal. Um die Nebengebäude und das nur knapp fünf Meter entfernte Wohnhaus zu halten, war viel Löschwasser erforderlich. Aus dem benachbarten Eckenreuth wurde eine rund 2200 Meter lange Schlauchleitung nach Klausberg verlegt. Das Schlauchmaterial mehrerer Wehren wurde dafür zusammengekuppelt.

Zusätzlich wurde mit bis zu acht Tanklöschfahrzeugen ein Pendelverkehr eingerichtet. Die großen Autos wurden in Betzenstein befüllt. Um eine gute Durchfahrt in dem kleinen Ort zu gewährleisten, wurde durch Klausberg vorübergehend eine Einbahnregelung eingerichtet, so dass die Zulieferfahrzeuge nicht rangieren mussten und sich nicht bei der An- und Abfahrt in die Quere kamen.

Wettlauf gegen die Uhr

Denn der Wettlauf gegen die Uhr war mit Blick auf die Tiere im brennenden Stall eine zusätzliche Schwierigkeit. 15 Kühe und knapp 90 Schweine waren im Gebäude untergebracht. Zum Glück für die Tiere hielt die Zwischendecke trotz des brennenden Dachstuhls weitgehend stand. Nach dem ersten Ablöschen wurden die Tiere im Beisein von Amtstierärztin Dr. Iris Fuchs aus Pegnitz aus dem Stall geholt.

Zwei Viehtransporter und ein kleineres Transportfahrzeug wurden geholt. Die Aufteilung der Tiere und die Unterbringung bei Landwirten im Gemeindegebiet wurden nach Absprache mit der Veterinärin organisiert.

Noch in der Nacht begann das Weidenseeser Abbruchunternehmen Kornburger mit dem Abtragen des Dachstuhls. Dort waren unter anderem Stroh und Getreide gelagert. Das landwirtschaftliche Material wurde mit dem Bagger nach unten geholt und von den Feuerwehrleuten gleich abgelöscht, so Werner Otto.

Der Betzensteiner war nicht die einzige Führungsperson an der Einsatzstelle. Dabei waren auch die ständige Stellvertreterin des Kreisbrandrats, Inspektorin Kerstin Schmidt aus Weidenberg, der örtlich zuständige Inspektor Stefan Steger aus Pottenstein sowie acht weitere Kreisbrandmeister aus dem Landkreis. Die Mehrheit war in der Unterstützungsgruppe für die örtliche Einsatzleitung aktiv.

Insgesamt waren rund 150 Helfer im Einsatz. Darunter auch Mitglieder von BRK und den Maltesern. Diese kümmerten sich um die Absicherung und die Verpflegung der Einsatzkräfte. Das THW aus Pegnitz war für das Ausleuchten der Einsatzstelle zuständig. Alarmiert wurde ein Ernstfall "B5". Diese höchste Brand-Alarmstufe ist unter anderem bei Bränden in landwirtschaftlichen Anwesen vorgesehen. Die eingesetzten Feuerwehren kamen aus dem Landkreis Bayreuth und den Nachbarlandkreisen Forchheim und Nürnberger Land und zwar aus Betzenstein, Hormersdorf, Neuhaus/Pegnitz, Obertrubach, Ottenhof, Plech, Schnaittach, Spies, Stierberg und Velden. Die Pegnitzer Wehr bekämpfte den Brand von der Drehleiter aus. Eine zweite Drehleiter kam von der FW Gräfenberg, wurde aber – auch bedingt durch die räumliche Enge - nicht mehr eingesetzt. Der Einsatz dauerte am Samstag bis in die frühen Morgenstunden.

BRIGITTE GRÜNER