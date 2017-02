Klebrige Gesichter beim KAB-Fasching in Neuhaus/Pegnitz

Närrische Veranstaltung für Kinder- und Jugendliche — Gaudi beim Schokokuss-Essen - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Zu ihrem traditionellen Kinder- und Jugendfasching in der Aula der Neuhauser Grundschule lud die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Neuhaus am Sonntagnachmittag ein.

Eine besondere Gaudi hatten die Kinder auch beim Schokokuss-Essen. Dabei zeigte es sich, wer sich am schnellsten „freihändig“ den schokoladenummantelten Zuckerschaum einverleiben konnte. © Klaus Möller



Eine besondere Gaudi hatten die Kinder auch beim Schokokuss-Essen. Dabei zeigte es sich, wer sich am schnellsten „freihändig“ den schokoladenummantelten Zuckerschaum einverleiben konnte. Foto: Klaus Möller



Für die Kinder in ihren bunten Kostümen ist es die Gelegenheit, sich einmal so richtig in der Faschingszeit auszutoben. Die Eltern, Omas und Opas nutzen die Gelegenheit, derweil gemütlich Kaffee zu trinken und selbstgebackenen Kuchen zu genießen. Discjockey Robby Hofmann aus Krottensee beschallte die kleinen Faschingsnarren mit kindgerechter Musik.

Kampf um den letzten Stuhl

Obwohl das Tanzen oder eine Polonaise bei den Kleinen noch nicht so angesagt sind, wurde ihnen absolut nicht langweilig. Mehrfach traten sie die Reise nach Jerusalem an, wobei besonders um den letzten Stuhl gekämpft wurde. Denn der Sieger durfte sich einen Preis aussuchen.

Eine besondere Gaudi hatten die Kinder auch beim Schokokuss-Essen. Dabei zeigte es sich, wer sich am schnellsten "freihändig" den schokoladenummantelten Zuckerschaum einverleiben konnte. Schießen ist beim Kinderfasching schon lange nicht mehr in. Dafür knallte es beim fröhlichen gemeinschaftlichen Zertreten von Luftballons aber auch nicht schlecht.

kmö