Kleine Dosen werden in Pottenstein zu Lebensrettern

Karin Spörl vom Elisabethverein setzt sich für Vertrieb der Plastikbehälter in Pottenstein ein — Nun fünf Standorte - vor 7 Minuten

POTTENSTEIN - Im Stadtgebiet gibt es nun an fünf Standorten Notfalldosen zu kaufen. Sie sollen Rettungsdiensten schnelle Hilfe im Ernstfall ermöglichen.

Apotheker Peter Tiefenböck (links) hat gleich eingewilligt, als Karin Spörl (rechts) ihn gebeten hat, die Dosen für zwei Euro in seiner Apotheke in Pottenstein zu verkaufen. Foto: Luisa Degenhardt



Hat der Patient Allergien? Hat er eine Patientenverfügung? Wer ist sein Hausarzt? Fragen, die im Notfall lebensrettend sein können und die der Patient je nach Verfassung manchmal nicht mehr selbst beantworten kann. Karin Spörl ist durch die Berichterstattung der NN über die Einführung von Notfalldosen im Raum Auerbach auf die kleinen Lebensretter aus Plastik aufmerksam geworden. In den grün-weißen Dosen enthalten sind zwei Aufkleber. Einer soll gleich an der Wohnungstür angebracht werden, damit Rettungsdienste wissen, dass es im Haushalt solch eine Dose gibt. Der zweite Aufkleber ist für den Kühlschrank gedacht, in dem die Behältnisse aufbewahrt werden sollen. Darin befindet sich der vom Patienten ausgefüllte Fragebogen.

Karin Spörl ist Mitglied im Elisabethverein und hat sich hinter das Projekt geklemmt. Bei der Versammlung des Vereins hat sie ihre Idee vorgestellt, das Gros der Mitglieder sei überzeugt gewesen. Auf Spörls Bestreben hin gibt es nun an fünf Orten in Pottenstein Notfalldosen für je zwei Euro zu kaufen: In der Stadt-Apotheke von Peter Tiefenböck, in den Arztpraxen Brütting und Macht, außerdem im Bioladen der Vorsitzenden des Elisabethvereins, Andrea Eichenmüller, und in Schmitts Allerlei. "Wir haben lange überlegt, wo wir die Dosen platzieren können", sagt die 54-jährige Spörl. "Am wichtigsten sind die Apotheken, da kommen die Alten und Kranken."

Tiefenböck ist von der Idee überzeugt und hat sich nicht lange bitten lassen, die Dosen in seiner Apotheke zu verkaufen. Seit letzter Woche hat er sie im Sortiment, drei sind bereits verkauft, ohne dass vorher Werbung dafür gemacht worden war. "Das ist pfiffig, einfach und überzeugend. Da kann ich dahinter stehen", meint der 63-Jährige. Der Elisabethverein verdient am Verkauf der Lebensretter nichts. "Das geht Null auf Null raus", so Spörl. Sie will das Projekt weiter vorantreiben. "Es nutzt nichts, wenn wir die Dosen nur verkaufen, der Rettungsdienst muss es auch wissen."

Sie war selbst 15 Jahre ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig und weiß, wie die Dosen die Arbeit der Helfer erleichtern können. Fünf Verkaufsorte in Pottenstein seien ausreichend. Aber Spörl will auch andere Gemeinden überzeugen. Das funktioniert offenbar: Eine Apotheke in Gößweinstein will die Behälter künftig ihren Kunden anbieten. "Die nächsten 100 haben wir schon bestellen müssen. Ich habe noch einiges vor", sagt Karin Spörl.

