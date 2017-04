Kleiner Johannes in Pegnitz: Endlich kehrt neues Leben ein

Fahrschule Zeilmann hat 9000 Quadratmeter großen Komplex gekauft und sucht noch Mieter - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit Jahren stand das ältere Gebäude der ehemaligen Bekleidungsfirma Hohe im Gewerbegebiet "Kleiner Johannes" leer. Jetzt zieht wieder Leben ein. Die Fahrschule Zeilmann hat den gesamten Komplex gekauft.

Die Fläche vor der Halle bietet der Fahrschule Zeilmann Platz zum Abstellen ihrer Fahrzeuge. Der Fuhrpark besteht aus vier Lkw, einem Klein-Lkw, sechs Autos und sechs Motorrädern. Da bleibt freilich noch Platz für Mieter. Foto: Hans-Jochen Schauer



Das Unternehmen, 15 Mitarbeiter sind beschäftigt, hat seinen Sitz in Christanz im Ahorntal, ist mit Standorten auch in Waischenfeld, Pottenstein, Bayreuth und Pegnitz vertreten. Natürlich wird die Fahrschule Zeilmann das Gebäude nicht allein nutzen, dafür ist die gesamte Nutzfläche — 9000 Quadratmeter — einschließlich der Parkplätze viel zu groß.

"Wir suchen nach Mietern", sagt Ralph Hawlisch, der bei Zeilmann für das Marketing zuständig ist. Er spricht von einem erstklassigen Gelände für Firmen, sagt aber auch, dass Firmenchef Matthias Zeilmann mit dem Erwerb ein "großes Risiko eingegangen" sei.

In dem Gebäudekomplex befinden sich Büroräume sowie Produktions- und Lagerhallen. Und diesen Teil wird vermutlich Baier & Köppel nutzen. "Die Firma Beka ist in Verhandlung über die geplante Nutzung von zirka 1600 Quadratmetern Gewerbefläche", bestätigt Beka-Sprecher Bert Pennekamp. Das Unternehmen benötigt die Fläche in dem früheren Hohe-Gebäude zur Erweiterung der Versand-/Exportabteilung. Pennekamp: "Die Verhandlungen stehen vor dem unmittelbaren Abschluss."

Die Fahrschule Zeilmann selbst wird in dem Gebäude außer einem Büro auch einen 60 Quadratmeter großen Schulungsraum für Aus- und Weiterbildung einrichten.

Die Fläche vor der Halle bietet Platz zum Abstellen der Fahrzeuge. Immerhin besteht der Fuhrpark aus vier Lkw, einem Klein-Lkw, sechs Autos und sechs Motorrädern. "Wir decken das komplette Spektrum ab", sagt Hawlisch

Hoch und wenig belastbar

Warum das Gebäude so lange leer stand, im Oktober 2010 musste die Kinderbekleidungsfirma Pampolina Insolvenz anmelden, erläutert Rechtsanwalt Peter Roeger von der Pluta Rechtsanwälte GmbH aus Bayreuth. Das Gebäude sei beim Bau auf die Bedürfnisse der Bekleidungsfirma individuell zugeschnitten worden. "Eine hohe Halle für die Hängeware mit geringer Bodenbelastbarkeit." Schwere Maschinen könnten dort somit nicht aufgestellt werden.

Nach der Zahlungsunfähigkeit der Pampolina Europe, der Nachfolgefirma von Hohe-Modelle, wurde das Unternehmen im März 2011 von Insolvenzverwalter Martin Prager (Pluta Rechtsanwälte GmbH) an den Kinderbekleidungshersteller Kanz verkauft. Aber das Produktionsgebäude war davon ausgenommen. Während das einstige Hohe-Verwaltungsgebäude vorne an der Straße im Jahr 2015 von der vfm-Gruppe erworben wurde, wurde für den Rest des Gebäudes immer noch ein Käufer gesucht. Diese Suche ist nun beendet.

HANS-JOCHEN SCHAUER