Kleiner Unfall, große Wirkung

Zusammenstoß zieht weiteren Aufprall nach sich - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Zwei Unfälle gab es an der BAB 9, Anschlussstelle Pegnitz. Die Beteiligten kamen wohl glimpflich davon, doch der Sachschaden ist hoch.

Die Beteiligten kamen offenbar glimpflich davon, doch der Sachschaden ist hoch. © Sven Zeilmann



Die Beteiligten kamen offenbar glimpflich davon, doch der Sachschaden ist hoch. Foto: Sven Zeilmann



Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Opel Insignia von der BAB 9 an der Anschlusstelle Pegnitz von Bayreuth aus kommend ab. An der Kreuzung zur B85 übersah er einen vor Ihm stehenden Skoda Fabia und fuhr auf ihn auf.

Doch damit nicht genug: Ein Toyota-Fahrer , der auf der B85 von Pegnitz kommend auf die BAB 9 einfahren wollte, übersah offensichtlich einen auf der B85 aus Auerbach kommenden Skoda Oktavia im Kreuzungsbereich. Wieder kam es zum Zusammenstoß. Durch die wucht des Aufpralls wurde der Skoda Oktavia noch gegen den vorher verunfallten Opel Insignia geschleudert.

Insgesamt erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Informationen auf rund 20.000 Euro. Die Feuerwehren Pegnitz und Neudorf waren mit rund 20 Personen zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle rund eine Stunde gebunden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.