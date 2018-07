Kleines Wort mit großer Wirkung: Maut

AUERBACH - Hunderttausende Lastwagen rollen über deutsche Straßen. Jetzt müssen sie auf viel mehr Kilometern Maut bezahlen, um Geld fürs Sanieren reinzubekommen. Seit gestern gilt die Mautpflicht für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auf allen Bundesstraßen. Eine satte Erhöhung steht im Januar 2019 an. Was bedeutet das für Unternehmer?

Jetzt auch an Bundesstraßen: Kontrollsäulen für die Lkw-Maut. Denn seit gestern werden auch dort alle Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zur Kasse gebeten. © Marco Urban/Toll Collect GmbH



Es sind nur vier Buchstaben, doch für die meisten Firmen in der Region ist es ein Unwort: Die Maut. "Das sind für uns Mehrkosten", schimpft Norbert Geyer, Logistikleiter der Neuhauser Kaiser Bräu. "Wir als Brauerei bedienen ja überwiegend nur den regionalen Rahmen, sind also nur auf Bundesstraßen unterwegs." Dass die 15 Lastkraftwagen des Unternehmens künftig die Bundesstraßen meiden werden, schließt Geyer aus: "Ausweichverkehr ist immer mit Zeit und damit auch mit Kosten verbunden. Die Zeit, die man durch den Umweg verliert, spare ich mir nicht durch die Maut ein", so Geyer.

Weitergabe an Endkunden?

Landen die Mehrkosten durch die Maut letztlich also beim Endverbraucher? "Das ist noch nicht klar", sagt Geyer und ergänzt: "Die erste Sitzung findet erst nach der ersten Mautabrechnung Mitte des Monats statt. Dann haben wir die ersten Zahlen schwarz auf weiß, und dann kann man auch sagen, wie sich das kostenmäßig auswirkt." Gut auswirken soll sich die Maut auf den Haushalt des Bundesverkehrsministeriums, das sich dadurch Mehreinnahmen für Investitionen erhofft. Künftig sollen so im Schnitt 7,2 Milliarden Euro pro Jahr hereinkommen, wenn zum 1. Januar 2019 auch neue Mautsätze gelten. Dass wären rund 2,5 Milliarden mehr als bisher.

Die Lkw-Maut gilt seit gestern zudem auf dem ganzen 39 000 Kilometer langen Netz der Bundesstraßen. "Von 2019 ist noch gar nicht zu sprechen. Ich denke auch, dass erst da dann der erste Aufschrei kommen wird", prognostiziert Geyer, der es für unwahrscheinlich hält, dass das Geld für die Maut auch wirklich in den Verkehr und den Straßenbau zurückfließt. "Es gibt meiner Meinung nach nur eine Steuer und die hat hundert Namen. Das wird sicherlich in einen Topf laufen. Dass das separat für den Verkehr wieder verwendet wird, kann ich mir nicht vorstellen", sagt er.

Kurz und knapp antwortet Martin Weiß, der Geschäftsführer des Auerbacher Getränkehandels Weiß, auf die Frage, was die neue Maut-Regelung für sein Unternehmen bedeutet: "Eine Kostensteigerung." Weiß erklärt: "Wenn wir hier von Auerbach nach Amberg oder Weiden fahren — das sind unsere Hauptfahrtrichtungen — dann fahren wir dort auf Bundesstraßen." Diese Mehrkosten müssten natürlich wieder hereingeholt werden. Und wie? "Das wird eine Erhöhung der Preise nach sich ziehen", sagt Weiß und ergänzt: "Auf Dauer wird sich das in den Endverbraucherpreisen niederschlagen." Der Verbraucher zahle bei all diesen Dingen letztlich die Zeche. Denn: "Wir haben keine Luft mehr."

Ob das Vermeiden von Bundesstraßen Sinn macht, müsse man situativ entscheiden, sagt Weiß, dessen Unternehmen zehn Lastkraftwagen besitzt. "Vielleicht meidet man ab und zu mal eine Bundesstraße, um dann eine Staatsstraße zu fahren, die ähnlich gut ausgebaut ist. Das ergibt sich immer aus der Praxis", so der Unternehmer. "Man fährt vielleicht mal eine Strecke und merkt dann, dass man jene Strecke nicht fahren braucht, weil man sich unter dem Strich nichts spart, weil es zu umständlich ist."

Ob er glaubt, dass das Geld tatsächlich für die Sanierung maroder Straße eingesetzt wird, so wie es vom Bund vorgesehen ist? "Das ist eine schwierige Frage. Wir haben ein derartiges Durcheinander in der Steuer- und in der Innenpolitik insgesamt. Wir leiden ja sowieso schon unter den vielen Baustellen. Und dass mehr gebaut werden kann, wie jetzt ohnehin schon gebaut wird, kann ja auch nicht sein", meint Weiß.

Dass weiter in die Straßen investiert werden muss, findet dagegen Leonhard Deiml vom Transportunternehmen "Deiml Leonhard": "Die Maut ist in Ordnung. Die Straßen müssen ja auch erhalten werden", sagt Deiml. Grundsätzlich sei die Regelung natürlich ein zusätzlicher Kostenfaktor, man müsse deshalb in der nächsten Zeit schauen, ob man diese Kosten auch wieder reinbekommt, so Leonhard Deiml. Zu dem Transportunternehmens gehören insgesamt 50 Lastkraftwagen. Deiml sagt: "Ich bin für die Maut, aber dann müssen wir das Geld auch wieder kriegen. Was nützt es denn, lauter kaputte Straßen zu haben?"

Für die Unternehmen könnten also – je nach Strecke – Aufschläge für die transportierte Fracht hinzukommen. "Wenn man nur auf der Autobahn fährt, ändert sich ja nichts", sagt Deiml und ergänzt: "Wir haben halt Schwierigkeiten, ob es auch bezahlt wird. Manche Firmen haben sich schon bereit erklärt, manche zögern noch. Das wird sich in den nächsten vier Wochen entscheiden, ob man es durchbringt oder nicht."

Von eventuellen Routenänderungen, um Bundesstraßen zu vermeiden, hält Deiml überhaupt nichts: "Wo wollen Sie da denn fahren, über irgendwelche Dörfer oder Schleichwege? Das bringt alles nichts. Nachher kommt noch einer entgegen und schmeißt die Ladung herunter."

Doch nicht nur Deiml, Weiß und Geyer müssen künftig neu planen: Insgesamt sind von der Ausweitung schätzungsweise 35 000 Unternehmen aus dem In- und Ausland mit rund 140 000 Fahrzeugen betroffen. Von der Maut, diesem kurzen Wort mit großer Auswirkung.

MICHA SCHNEIDER