Kleintransporter rammte bei Pegnitz Lkw und flüchtete

Sächsischer Trucker wurde unsanft aus dem Schlaf gerissen - Polizei sucht Verursacher - vor 47 Minuten

PEGNITZ - Obwohl er mit seinem Kleintransporter einen Lastwagen angefahren und schwer beschädigt hatte, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Rastanlage Fränkische Schweiz einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Jäh aus dem Schlaf gerissen wurde ein 43-jähriger Sachse, als sein Lastwagen angefahren wurde. An der Rastanlage Fränkische Schweiz hatte der Trucker am Donnerstag auf dem Weg in Richtung Berlin seine Pause eingelegt. Gegen 22:20 Uhr krachte ein Unbekannter gegen sein Führerhaus und verursachte einen Schaden von etwa 3000 Euro.

Der 43-Jährige konnte nur noch einen flüchtenden Kleintransporter mit Planenaufbau, der auf die Autobahn in Richtung Berlin einfuhr, erkennen.

Zeugen werden gebeten sich bei er Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, zu melden.

