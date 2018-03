Sechs beteiligte Fahrzeuge, mehrere Verletzte, massive Verkehrsbehinderungen: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw am Dienstagvormittag sind in dem entstandenen Rückstau auf der A9 bei Pegnitz mehrere Autos ineinander gefahren. Mehrere Personen wurden leicht verletzt, die Fahrbahn war in Richtung München teilweise gesperrt. © Ralf Münch