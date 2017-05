Kletterer stürzte an "Eiserner Jungfrau" ab

23-Jähriger war in drei Metern Höhe ungesichert im Fels - Rettung durch Bergwacht und Feuerwehr - vor 1 Stunde

FREIENFELS - Am Kletterfelsen „Eiserne Jungfrau“ in Freienfels musste am späten Sonntagnachmittag ein verunglückte Kletterer geborgen werden. Er war aus etwa drei Metern Höhe abgestürzt, nachdem sich ein Felsbrocken gelöst hatte.

Der 23-jährige Mann war nach Ermittlungen der Polizei-Inspektion Bayreuth – Land im Einstiegsbereich des Felsens in etwa drei Metern Höhe frei und ohne Sicherung unterwegs. Als ein Stein aus der Felswand brach, verlor er den Halt und stürzte in eine Felsspalte am Boden.

Durch die alarmierte Bergwacht und die Feuerwehren aus Hollfeld und Freierfels konnte der junge Mann jedoch schnell geborgen werden. Er wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur ins Klinikum Bayreuth gebracht.

