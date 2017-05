Die Stimmung beim Frankenpfalz Kletterfestival hat mit dem Bouldercontest am Samstag wohl ihren Höhepunkt gefunden: Nachdem zahlreiche Kletterfans drei Tage lang auf Touren in der Fränkischen Schweiz und dem Frankenjura unterwegs waren, an Workshops teilnahmen oder einfach die entspannte Atmosphäre im Camp des Königsteiner Freibads genossen, traten die Profis der Szene im Wettkampf gegeneinander an. Im Finale setzten sich Pia Zuber und Jorg Verhoeven gegen die Auerbacherin Mia Bachmann und Alexander Megos durch. © Horst Linke