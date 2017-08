Klingelputzen im Auftrag der Roten Kreuzes

Beauftragte des BRK werben an den Haustüren um neue Fördermitglieder — Kritik in den sozialen Netzwerken - vor 54 Minuten

PEGNITZ - Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) baut am Dianafelsen in Pegnitz eine neue Rettungswache. Dafür ist der Kreisverband unter anderem auf Geld von Fördermitgliedern angewiesen. Um mehr dieser Mitglieder zu bekommen, führt das BRK diese Woche noch eine Haustür-Aktion im Landkreis Bayreuth durch.

Sie sind in ihrer Dienstkleidung gut zu erkennen, die Sammler, die im Auftrag des Bayerischen Roten Kreuzes unterwegs sind: Weißes Polo-Shirt mit BRK-Logo und schwarze Fleece-Jacke. Außerdem hat jeder einen Ausweis. © Tobias Schif



Bei den Hausbesuchen geht es nicht um das Sammeln von Spenden. Ganz im Gegenteil, die Werber dürfen keine Spenden annehmen, erklärt Tobias Schif, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands Bayreuth. Wichtig sei für den Kreisverband, seine derzeit gut 9000 Fördermitglieder aufzustocken. Genaue Zahlen, ob die Aktion, die seit Juli landkreisweit läuft, erfolgreich ist, hat Schif noch nicht vorliegen. Er geht davon aus, dass es noch gut zwei Wochen dauert. Dann könne er mehr sagen.

In den sozialen Netzwerken kommt die Aktion nicht gut an. Facebook-Nutzer aus Pegnitz klagen, dass sie nachts um 21.30 Uhr noch heimgesucht worden seien. "Wir haben dazu auch zwei oder drei Hinweise erhalten. Aber das ist mit den Werbern geklärt: Sie beteuern, dass sie nach 20 Uhr nicht mehr zu den Leuten gehen", erklärt Schif auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Zu den Vorwürfen, dass die Beauftragten des BRK zu aufdringlich seien, betont der Pressesprecher, es sei "ein schmaler Grad", auf dem die Leute wandelten. "Sie versuchen natürlich, neue Mitglieder für uns zu gewinnen. Aber wo hört ,überzeugend‘ auf, und wo geht ,aufdringlich‘ los?"

Beschwerden, die der Kreisverband erhält, werde nachgegangen. Man unterhalte sich im Team darüber, damit die angesprochenen Leute zufrieden sind. Die Akquise führen nicht BRK-Mitglieder durch, sondern eine externe Firma. Denn die Ehrenamtlichen opferten schon genug Freizeit und sollten entlastet werden, so Schif. Die Angestellten der Firma seien überwiegend Studenten, die von überall her kommen. Einige hätten einen österreichischen Akzent, das falle auf, sagt der Pressesprecher weiter.

Sie seinen jedoch genauestens informiert worden, wie sie sich zu verhalten haben und vor allem, was das Rote Kreuz für die Allgemeinheit leiste. So sollen sie die möglichen Fördermitglieder an deren Haustüren von einer Mitgliedschaft überzeugen. Die neuen Mitglieder sollten erfahren, dass sich das Bayerische Rote Kreuz für Schutz und Sicherheit der Bevölkerung einsetze. Beispielsweise waren bei dem Brand der Diskothek Rosenau in Bayreuth im Mai mehr als 100 BRKler aus dem ganzen Landkreis Bayreuth im Einsatz.

Alle haben Ausweis

Die Werber des Bayerischen Roten Kreuzes sind leicht zu erkennen: Sie tragen weiße Polo-Shirts mit BRK-Logo und haben eine schwarze Fleece-Jacke an. Außerdem hat jeder entweder einen Ausweis im Scheckkarten-Format oder einen laminierten Ausweis.

Der laminierte Dienstausweis hat ebenfalls das Rot-Kreuz-Logo, einen Stempel des Kreisverbandes Bayreuth, trägt ein Foto des Werbers und die Unterschrift. So können Angesprochene überprüfen, ob an ihrer Haustür tatsächlich ein Angestellter der Firma für das BRK wirbt.

Ob bei der Polizei Pegnitz Beschwerden wegen der Haustür-Aktion eingegangen sind, ließ sich wegen des gestrigen Feiertags nicht nachvollziehen. Es war niemand zu sprechen, der Presseauskünfte erteilt.

