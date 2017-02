Klingende Impulse erfüllen Kirchenraum von Pegnitz

PEGNITZ - Geistliche Abendmusik hat Tradition in Sankt Bartholomäus. Sonntags eine Stunde Zeit zum Innehalten und um zu sich zu finden, ist ein schöner Brauch. Am Sonntag hatte Dekanatskantor Jörg Fuhr für sein Spiel an der Orgel "Luther in Jazz" mitgebracht.

Ein variantenreiches Spiel bot Dekanatskantor Jörg Fuhr an der Orgel. „Luther in Jazz“ wurde für die Besucher zum Ohrenschmaus. Lang anhaltender Beifall war die Belohnung. © Ralf Münch



Eine gute Idee, eine sehr gute sogar. Eine Idee, die der Kirchenmusik schöne, interessante neue Impulse verleiht und ganz sicher bestens dazu geeignet ist, auch diejenigen zu gewinnen, die mit dem Althergebrachten nicht wirklich warm werden können.

Lutherlieder in Jazz- und Popbearbeitungen von "Nun komm der Heiden Heiland" bis hin zu "Ein feste Burg ist unser Gott" standen auf dem Programm, das Fuhr mit der Frage "Luther und Jazz – geht das zusammen" ankündigte. Ganz klarer Fall. Sehr gut geht das zusammen.

"Wie Ben Hur"

Die Bearbeitungen von beispielsweise Volker Bräutigam, einem der kirchenmusikalischen Jazz-Pioniere der 80er und 90er Jahre oder auch erfreulicherweise mehrerer weiblicher Kirchenmusikgrößen wie Beate Leibe oder Lieselotte Kunkel brachten richtig Schwung ins altehrwürdige Gotteshaus. "Manchmal klingt das dann ein wenig wie Ben Hur mit alpenländischen Anklängen", scherzte Fuhr.

Na gut, Wagenrennen und Alphörner erschienen einem dann doch nicht vor dem geistigen Auge, aber ein bisschen zum Mitswingen inspirierte das Ganze schließlich schon.

Genau wie in den traditionellen Weisen spiegelten die modernen Interpretationen ebenso die komplette Bandbreite der Emotionen wieder.

Von Furcht und Ängsten über heitere Gelassenheit bis hin zum glücklichen Erlösungsgedanken war alles vertreten und musikalisch perfekt vom Organisten umgesetzt. Ein sehr gelungenes Konzert, das, um es mal etwas salopp auszudrücken, dem lieben Gott sicher sehr gut gefallen hätte.

ANDREA PFAUCHT