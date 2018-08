Klinikum Bayreuth dankt treuen Mitarbeitern

Manche der Jubilare sind schon seit 40 Jahren dabei und freuen sich jetzt auf den beginnenden Ruhestand - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die Klinikum Bayreuth GmbH ehrt langjährige Mitarbeiter und Ruheständler. Bei manchen währt das Engagement schon 40 Jahre.

Egal in welcher Abteilung: Die Klinikum Bayreuth GmbH ist stolz auf ihre langjährigen Mitglieder. © Foto: Klinikum Bayreuth



Brigitte Merk-Erbe, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende, Hermann Hübner, Landrat und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, sowie Klinik-Chef Joachim Haun würdigten die Jubilare. Ob als Pflegekraft, Arzt, als medizinisch-technische Laborassistentin, als Arzthelferin, im Chefarzt-Sekretariat, in der Wirtschaftsabteilung oder der Technischen Abteilung, in der Radiologie oder als Lehrkraft — alle verdienten Lob für die Arbeit und Dank für die Treue. Die Mitarbeiter wurden für 40- beziehungsweise 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Einige von ihnen dürfen sich schon auf den Ruhestand freuen.

Merk-Erbe lobte das sehr hohe Maß an Engagement, das oft weit über das Normalmaß hinausgehe: "Sie füllen das Motto der Klinikum Bayreuth GmbH ,Von Mensch zu Mensch‘ mit Leben. Menschliche Nähe zuzulassen, auf andere Menschen einzugehen, ihre Sorgen und Nöte verstehen und sich auf die Pflege Kranker einzulassen, ist eine schöne, aber auch sehr fordernde Aufgabe, die Sie seit vielen Jahre mit Bravour meistern."

Voller Stolz äußerte sich der Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH, Dr. Joachim Haun. "Mit Ihrem Engagement, Ihrer Erfahrung und Ihrer Menschlichkeit halten Sie alles am Laufen. Und Sie geben viel an die Jungen weiter. Das ist die wichtigste Voraussetzung für ein funktionierendes Krankenhaus." 18 Kollegen verabschiedete er mit etwas Wehmut in den Ruhestand. "Sie werden uns fehlen. Sie haben die Klinikum Bayreuth GmbH in guten und weniger guten Zeiten auf Kurs gehalten."

Seit 40 Jahren engagieren sich Carola Dittmar und Gottfried Herpich.

Der Dank für 25 Jahre Treue richtet sich an Simone Ahrens, Tanja Büttner, Josef Deuerling, Helga Frank, Susanne Gärtner, Ingrid Hegenbarth, Elvira Höhn, Thomas Hüttner, Gabi Keller, Bernd Lemke, Sabine Leupold, Ulrike Müller, Manuela Saborowsi, Heike Schmidt, Christine Skwara, Annette Töppner und Petra Will.

Alles Gute im Ruhestand wünscht die Klinikum Bayreuth GmbH Lotte Bobek, Günter Engelbrecht, Angela Frerichs, Günther Hermannsdörfer, Walburga Himsel, Anita Hörath, Regina Hopf, Silvia Klein, Susanne Kleiner, Annemarie Korn, Karl-Heinz Kristel, Magdalena Netreba, Doris Recknagel, Christine Sambale, Luzia Scherzer, Anna Schiener und Gerhard Seiß.

nn