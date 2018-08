Kluge Köpfe schauten in Pegnitz über den Tellerrand

PEGNITZ - Eigentlich haben gerade die Sommerferien angefangen. Dennoch sind 21 Schüler im Schülerheim des Pegnitzer Gymnasiums. Nachsitzen müssen sie nicht: Sie waren freiwillig da. Nun endete dort das "Ferienseminar für vielseitig begabte und interessierte Gymnasiasten". Früher nannte man das "Hochbegabtenseminar", heute eben so.

Beim Ferienseminar für vielseitig begabte Gymnasiasten war Kreativität gefragt. Im Bild Sarah Lutz (17) vom Alexandrium in Coburg (l.) und Lena Götzinger (17) vom E.T.A. Hofmann in Bamberg (r.). Foto: Ralf Münch



Sarah Lehnes und Eva Kohlmann, zwei Schülerinnen des Gymnasiums Pegnitz sind ebenfalls auf dem Seminar. Sie hatten sich für den Workshop "Digitales Erzählen" des Online-Journalisten Christophe Braun (31) eingeschrieben. Der kennt die Veranstalter und war daher bereit, als die ihn gefragt haben, ob er ein Seminar halten könne.

Das Thema der Woche: Hamlet – passend zur Hamletpremiere bei den Faust-Festspielen auf dem Pegnitzer Schlossberg am 1. August. Darum gaben die Schüler im Kurs "Digitales Erzählen" dem Hamlet ein Instagram-Profil, Profilname: princehamlet2018.

Mit neuem Text versehen

Dort wurde der Hamlet zum "Memelet" – eine Zusammensetzung aus Meme und Hamlet. Ein Meme ist ein Internetphänomen. Ein Bild oder ein kurzes Video wird mit einem neuen Text versehen und erhält so eine andere, meist witzig gemeinte Bedeutung.

Auf dem Instagram-Profil stellten die Schüler die wichtigsten Handlungsschritte des Dramas von William Shakespeare Schritt für Schritt nach. Sie schossen Fotos, drehten kleine Videos oder gaben bereits bekannten Meme-Motiven einen neuen Text mit Bezug zum Stück. Wer sich durch die einzelnen Beiträge des fertigen Profils klickt, erlebt dadurch eine interaktive Hamlet-Bildergeschichte.

Markus Wagner, einer der Betreuer des Seminars, meint wohl solche Projekte, wenn er sagt: "Es ist spannend was raus kommt, in jedem Jahr etwas Neues." Normalerweise unterrichtet der 42-Jährige in Wunsiedel. Seine Kollegin Jasmin Stöcker (38) pflichtet ihm bei. Es ist ihr erstes Mal als Betreuerin bei dem Seminar. "Begabte Kinder außerhalb des schulischen Alltags, zu sehen, wie sie ihre Talente voll ausleben können, das ist schön", sagt Stöcker.

Lehnes und Kohlmann, beide 17 Jahre, sehen Ihre Talente nicht im kreativen Bereich. "Ich würde später mal gerne in die Naturwissenschaften oder die Informatik gehen", sagt Lehnes. Ihre Leidenschaft gelte der Mathematik. Aber der Kreativworkshop sei etwas ganz anderes gewesen und deswegen eben auch interessant.

Zeit ist knapp gewesen

Kohlmann sagt, sie "versucht die anderen bestmöglich zu unterstützen", aber die seien eben kreativer. Sie halte sich sonst eher an Sprachen und die Chemie. Außerdem sei die Zeit knapp gewesen. "Sonst hätten wir mehr selbst machen können", sagt Lehnes – mehr eigene Bilder und Videos produzieren, anstatt bereits bekannte Memes neu zu betexten.

Der Medienprofi sieht das etwas anders. Es sei erstaunlich wie viel er mit seinen sechs Seminarteilnehmern so geschafft habe in vier Stunden, betonte Braun. "Ich würde ihnen allen eine Eins geben, und lustig war es auch."

Doch warum tun die Schüler das? Bei Außentemperaturen von 36 Grad drückten sie in ihrer ersten Ferienwoche freiwillig die Schule: "Ich war schon öfter auf solchen Begabtentreffen. So treffe ich auch mal Gleichgesinnte", sagt Lehnes dazu. Kohlmann: "Was ich hier in einer Woche erlebe, da bin ich nicht sicher, ob ich das sonst in den ganzen Ferien erleben könnte."

Man merkt: Gerade, dass sie hier über den Tellerrand schauen können, finden die Teilnehmer gut. Im Raum neben dem Workshop "Digitales Erzählen" bietet die Berliner Künstlerin Barbara Prokop den Kurs "Englische Konzeptkunst" an – komplett in englischer Sprache.

Verschiedene Workshops

Bei der Leipziger Filmemacherin Susanne Kim (42) konnte man seinen eigenen "Dokumentarfilm im Kopf" drehen, während der in Rom geborene Berliner Künstler Niels Betori Diehl (43) seine Gruppe in die experimentelle Architektur einführte. Für jeden der Workshops fanden sich Teilnehmer. Man sagt ja Hochbegabten nach, sie seien im Regelschulbetrieb oft unterfordert. Hier gab man sich jedenfalls Mühe, sie zu fordern.

Am Montag war Tag des Kennenlernens, am Dienstag ging es zum Kajak fahren, der Donnerstag stand unter dem Motto der Wissenschaften – in Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth – und am Freitag (Politik und Wirtschaft) trafen sich die Schüler mit Bürgermeister Uwe Raab zum Pizzaessen und besuchten die Sana-Klinik.

Was haben die Schüler eigentlich am Abend gemacht? Der Tischfußball im Internat sei nicht nur am Vormittag verwaist gewesen, sagt Markus Wagner. "Tatsächlich unterhalten sich die Schüler am Abend am liebsten." Sie tauschten sich aus über den Tag. Man ist eben dann auch einmal unter Gleichgesinnten.

