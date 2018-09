Knallgelbe Stadträte die Exoten bei Gmoi-Kirwagaudi in Welluck

Der Sieg ging in diesem Jahr aber an die Kirwajugend Ranna-Mosenberg — Vor allem Sebastian Schwemmer stemmte die ganze Sache souverän - vor 15 Minuten

WELLUCK - Die Weltmeisterschaft in Russland ist längst vorbei, die Gmoi-Kirwa-WM fand am Sonntag, 2. September, statt: Kurzweilige Aufgaben sorgten für Gaudi bei den Zuschauern sowie Spaß und auch Anstrengung bei den Teilnehmern.

Das Torwandschießen wurde letztendlich mit einem Wurf entschieden. Sieger wurden (v.l.) Enrico Köninger, Lisa Helbig, Patricia Wagner und Sebastian Schwemmer aus Ranna-Mosenberg. © Brigitte Grüner



Sebastian Schwemmer aus Ranna wurde zum Held des Nachmittags. Er entschied die zweite und die dritte Runde souverän für sich. Doch dazu später mehr. Nach Dauernieseln und grauem Himmel hatten einige gemeldete Mannschaften kurzfristig wieder abgesagt, so dass pünktlich um 14 Uhr sechs Teams gegeneinander antraten. Eines davon waren die Stadträte mit Günther Cermak, Holger Eckert, Norbert Gradl und Ortssprecher Josef Stiefler-Ebert – alle vier in knallgelben Shirts. Sie traten an gegen je eine Mannschaft der FW Nitzlbuch, der KLJB Gunzendorf, der Kirwajugend Ranna-Mosenberg, des FC-Bayern-Fanclubs und der KLJB Nitzlbuch, die als "Feuchte Ganoven" antraten.

Das Torwandschießen wurde letztendlich mit einem Wurf entschieden. © Brigitte Grüner



Die erste Runde hatte es in sich: Sackhüpfen, Schubkarren-Fahren mit verschlossenen Augen des Anschiebers und die Aufgabe, einen hinten am Hosenbund hängenden Stift in einem Flaschenhals zu versenken, waren lustig anzusehen, aber anspruchsvoll für die Teilnehmer. Am längsten brauchten die Stadträte und der Bayern-Fanclub. Alle anderen kamen eine Runde weiter. Julian Wallner war mit 3:33 Minuten beim Maßkrug-Stemmen schon sehr gut, hatte aber gegen Sebastian Schwemmer, der bis 5:26 Minuten durchhielt, keine Chance. Die zweite Runde entschied Philipp Pöllmann (4:11) für sich. Er trat gegen Paul Gradl und — außer Konkurrenz — Norbert Gradl an.

Torwand-Schießen mussten die für das Finale qualifizierten Mannschaften in der dritten Runde: Doch weder Football noch Wasserball oder der schlampig aufgepumpte Fußball fanden ihr Ziel. Mal wurde geschossen, mal geworfen. Das "Golden Goal" erzielte schließlich Sebastian Schwemmer per Hand. Die Kirwajugend Mosenberg-Ranna siegte damit vor der Feuerwehr Nitzlbuch. Bernhard Frohnhöfer sowie Gerhard und Manfred Lindner managten die Gmoi-Kirwa-WM, die Mario Götz mit Stimmungshits beschallte.

Es gehört schon zur Tradition, dass ein Team des Stadtrats in knallgelben Shirts an den Gaudiwettbewerben zur Gmoi-Kirwa teilnimmt.



Trotz der unbeständigen Witterung war die Gmoi-Kirwa gut besucht, wenn auch die Menschenmengen früherer Jahre am Sonntagnachmittag nicht erreicht wurden. Viel Beifall bekam die Kirwajugend für ihre Volkstänze. Am Montagabend ist zum Ausklang der Bauerntag mit frischer Butter und Kartoffeln sowie den "Boaznhockern".