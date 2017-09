2017 Bundestagswahl Knapp 50 Prozent: CSU-Kadidatin Launert triumphiert

PEGNITZ/BAYREUTH - Silke Launert hat es geschafft: Die CSU-Bundestagsabgeordnete, die für den Wähler bis vor kurzem ein "unbeschriebenes Blatt" war, holte bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Bayreuth/Forchheim souverän das Direktmandat - weit vor der SPD-Kandidatin und parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme.

Einer der ersten, der Silke Launert (links) zum erhaltenen Direktmandat nach der Bundestagswahl gratulierte, war der CSU-Landrat Hermann Hübner (rechts). Foto: Hans von Draminski



Bei der Wahlparty der Bayreuther CSU in einem Innenstadt-Restaurant gab es Blumen für die Siegerin und Glückwünsche von Launerts Vorgänger Hartmut Koschyk: Der 58-jährige CSU-Politiker aus Forchheim trat bei der Wahl nicht mehr an. Und erinnerte daran, dass er 1990 ebenfalls mit einem Ergebnis knapp unter 50 Prozent der Direktstimmen erstmals in den Bundestag eingezogen war.

Silke Launert freut sich zwar über ihren Sieg, schaut aber dennoch mit einiger Sorge in die Zukunft, denn das Erstarken des "rechten Randes", das sich im hohen Wahlergebnis der AfD widerspiegelt, mache aus ihrer Sicht die parlamentarische Arbeit in den nächsten Jahren wohl deutlich schwieriger.

Auch über das historisch schlechte Abschneiden der CSU in Bayern, die im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl 2013 über zehn Prozent Wählerstimmen verloren hat, macht sich Launert angesichts der im nächsten Jahr bevorstehenden Landtagswahlen Gedanken: "Das müssen wir wieder aufholen", sagt sie entschlossen.

Aus dem Wahlergebnis könne man nicht zuletzt herauslesen, dass es bei den Wählern hinsichtlich der großen Volksparteien einen offensichtlichen Vertrauensverlust gibt. Dem gelte es entgegen zu treten. Launert will im Kleinen anfangen und in naher Zukunft alle jene an sie gerichteten Bürgeranfragen bearbeiten, die aufgrund des Wahlkampfes liegen bleiben mussten. "Das bin ich meinen Wählern schuldig", sagt die zweifache Mutter, für die die Arbeit nahtlos weiter geht: Der Zusammenkunft des Parteivorstandes am heutigen Montag folgt morgen bereits die Sitzung der CSU-Fraktion in Berlin.

Auch Silke Launert hält es für wahrscheinlich, dass es im Bundestag angesichts der Mehrheitsverhältnisse auf eine "Jamaika-Koalition" der Union mit FDP und Grünen hinauslaufen wird. Wichtig sei es, den Trend der Zersplitterung des Bundestages in viele Kleinparteien zu stoppen. "Sonst steuern wir auf Verhältnisse wie in der Weimarer Republik zu - und jeder weiß, wohin das führte", warnt Launert.

46.50% 58667 Stimmen Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



21.23% 26780 Stimmen Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



9.39% 11844 Stimmen Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist



7.08% 8936 Stimmen Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



6.63% 8368 Stimmen Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



4.34% 5475 Stimmen Name: Sebastian Sommerer Alter: 24

Wohnort: Vordorf Liste: Die Linke Beruf: Bankfachwirt, derzeit Student





Zweitstimmenergebnisse 2017 im Wahlkreis Bayreuth Die Ergebnisse im oberen Diagramm zeigen die Zweitstimmenergebnisse im Wahlkreis Bayreuth. Das untere Diagramm zeigt die Gewinne und Verluste im Wahlkreis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. 41,94% CDU/CSU 18,33% SPD 10,72% AfD 8,99% FDP 7,90% Die Grünen 5,55% Die Linke 7,56% 4,87% 6,82% 4,19% 1,10% 2,25%

