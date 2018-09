Knerzla-Autor Tausendpfund mit großer Liebe zur Natur

Der 74-jährige Walter Tausendpfund aus Pegnitz liebt Spaziergänge in der Fränkischen Schweiz, gute Aussichten und das Reisen - vor 40 Minuten

PEGNITZ - Eigentlich ist er gebürtiger Mittelfranke – und doch ist er ein fast tänzerischer Grenzgänger: 1944 erblickt Walter Tausendpfund das Licht der Welt in Allersberg (Kreis Roth) und verbringt dort, im fränkisch-oberpfälzischen Grenzgebiet, seine Kindheit, macht in Neumarkt sein Abitur und studiert in Erlangen. Inzwischen aber ist er längst auch eingefleischter Oberfranke, denn seit mehr als 40 Jahren lebt der Mundartdichter in Pegnitz.

In der Natur hat er gut lachen: Walter Tausendpfund, in der Region für seine fränkische Dichtkunst sowie als Chronist des fränkischen Lebens bekannt, lebt seit mehr als 40 Jahren in Oberfranken. Dort ist er täglich an der frischen Luft unterwegs und lässt die Landschaft auf sich wirken. © Foto: PR



In der Natur hat er gut lachen: Walter Tausendpfund, in der Region für seine fränkische Dichtkunst sowie als Chronist des fränkischen Lebens bekannt, lebt seit mehr als 40 Jahren in Oberfranken. Dort ist er täglich an der frischen Luft unterwegs und lässt die Landschaft auf sich wirken. Foto: Foto: PR



Dort war er bis zum Jahr 2006 Lehrer für Geschichte, Deutsch und Sozialkunde am dortigen Gymnasium. Seine Ausbildung und sein Interesse für heimat- und regionalgeschichtlichen Themen sowie seine Erfahrungen in der Schule arbeitete Tausendpfund schon früh in Abhandlungen ein – zum Beispiel über Hans Max von Aufseß – oder forschte über die jüdische Geschichte in der Fränkischen Schweiz und Ortsgeschichten. Heute noch, obschon längst pensioniert, interessiert ihn Franken und die fränkische Geschichte.

Zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen rechnet er – wen verwundert es angesichts dieser Vita – das Lesen, "natürlich regionalgeschichtliche Neuerscheinungen, neuerdings auch Heimatkrimis und schon traditionell: neue Reisebücher".

Er ist ein Tausendsassa

Tausendpfund ist in der Region für vieles bekannt: für Loblieder auf das leckere Knerzla oder den Kirschbaum, als Kulturpreisträger des Landkreises Bayreuth (zu dem Pegnitz gehört), als Theaterstückautor (unter anderem "Der Zeiserlfang in Betzenstein" 1987 sowie "Johann Michael Doser. Ein Kunsthandwerkerschicksal zu Beginn des 18. Jahrhunderts" 2011), als sensibler Beobachter des fränkischen Wesens und dessen Bewahrer, als Chronist der Region oder auch als Hörbuchverfasser, zum Beispiel von "Erstaune, oh Himmel", für welches er 2006 Stücke verschiedener Volksmusikgruppen mit Weihnachtstexten begleitete. Seit mehr als 30 Jahren ist er festes Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Mundart – Theater Franken e.V. und auch inzwischen deren Ehrenmitglied. Viel Zeit verbringt er auch im Fränkische Schweiz-Verein, der ihn mit dem Kulturpreis für seine Leistungen ausgezeichnet hat.

Um sich auch mit 74 Jahren fit zu halten, geht Walter Tausendpfund viel und gerne an die frische Luft und genießt auch hier, inmitten der Fränkischen Schweiz, einmal mehr die Nähe zur Heimat und die Landschaft als solche. Zu seinen Aktivitäten gehört "zuvorderst regelmäßiges, möglichst tägliches Spazierengehen von unterschiedlicher Länge – aber mindestens die nötigen 20 bis 70 Minuten", erzählt er, der seit bald 50 Jahren verheiratet ist, aber keine Kinder hat.

Seine Spaziergänge führen Tausendpfund stetig auf den Hainberg, eine Anhöhe oberhalb von Pegnitz. "Das ist mir besonders wichtig wegen der dortigen frischen Luft und der wirklich weiten Fernsicht." Denn dort sieht der Naturfreund im Norden bis zum Sendemast am Ochsenkopf (auf dem man im Winter Vergnügen beim Skifahren oder Snowboarden haben kann), im Süden bis zum Fernsehturm oberhalb von Riegelstein an der Hohen Reuthe oder im Westen weit hinein in die Fränkische Schweiz.

"Fast schon ritualisiert sind meine Besuche in der Penzenreuther Kapelle, einer Felskapelle südöstlich von Pegnitz", erzählt der Lyriker weiter. Dort sitzt er gerne auf der steinernen Bank an der Rückwand der Kapelle und genießt die Aussicht "hinein in die Oberpfalz in Richtung Auerbach, Edelsfeld oder das Obere Pegnitztal hinab in Richtung Neuhaus an der Pegnitz".

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Das könnte auch als Tausendpfunds Credo aktuell in Sachen Urlaub und Planung des selbigen gelten. Früher lockte zuerst die Mittelmeer-Region und deren Inseln wie Malta oder Zypern das Ehepaar. Später hakten die beiden Südamerika (Ecuador oder Peru), von Polen bis China mit Laos, Vietnam und Kambodscha sowie Afrika "südlich der Sahara" und Indien samt Bombay auf seiner Reise-Liste ab. In jüngster Zeit zieht den Dichter und Literaten wieder besonders die nähere Umgebung an.

Zuletzt reiste er durch den Oberpfälzer Wald, besuchte Weiden, Waldsassen, Plößberg oder Eslarn. Auch im Bayerischen Wald war er erst unterwegs, stattete Cham oder Furth im Wald sowie dem benachbarten Tschechien einen Besuch ab, war unter anderem in Sumava, Krumau oder der Bierstadt Budweis.

Der 74-Jährige ist außerdem ein Bratwurstfan, ihn sieht man beispielsweise immer auf dem alljährlichen Fränkischen Bratwurstgipfel im lauschigen Wiesweiherpark in seinem Wohnort Pegnitz, den die Nordbayerischen Nachrichten Pegnitz und Auerbach präsentieren. Früher schätzte er auch das ländliche Bier Oberfrankens. Heimat ist eben Verwurzelung, und die geht bei Walter Tausendpfund nicht nur durch den Magen, sondern fixiert alle Sinne. An Franken schätzt er einfach die "anregenden Landschaftsbilder quer durch die Jahreszeiten, etwa das Obere Püttlachtal bei Pottenstein oder das Trubachtal".

Tausendpfund braucht immer eines von beiden: Entweder "weite Sicht oder Nähe zur Natur". Diese Eindrücke fließen dann unter anderem in Gedichte in fränkischer Mundart, die er zum Beispiel in einem Jahreswandkalender mit dem wunderbaren Titel "Unse klaans Paradies" 2008 und 2015 veröffentlicht hat. Sucht er erholsame Ruhe und Naturnähe, zieht es den Träger der Silbernen Medaille des Bezirks Oberfranken ins Klumpertal bei der Schüttersmühle nahe Pottenstein, in die Umgebung von Bernheck bei Plech, an den Plecher Weiher im Veldensteiner Forst oder ins Wildgehege Hufeisen.

Verlassene Orte und viel Landschaft

Bevorzugt er "beschauliche und abwechslungsreiche Natur", durchwandert er das Naturschutzgebiet Pegnitztal bei Michelfeld mit einem Abstecher an die Seeweiherquelle zwischen Michelfeld und Ranna. Eine Schwäche hat der Frankenwürfel-Träger für Heimatpflege auch für aufgelassene Ortschaften – also solche, deren Leben sich nur noch erahnen lässt.

Seine Sinne schärft der Autor oberhalb der Stadt Pottenstein, wandert dafür einen schmalen Weg hinauf zwischen Elbersberg und der Pottensteiner Burg sowie als Alternative: der Blick von der Kalvarienkapelle unweit von Thurndorf. Doch diese beiden Aussichtspunkte, meint er fast etwas zurückhaltend, seien solche Geheimtipps, dass er sie nur ungern verrät.

Wer Walter Tausendpfund in Aktion erleben möchte, hat das nächste Mal am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr dazu Gelegenheit: Im Freilandmuseum Goglhof (Eberhardsbühl 6 / Gemeinde Edelsfeld / Kreis Amberg-Sulzbach, etwa zehn Kilometer nördlich von Sulzbach-Rosenberg an der Bundesstraße 85) liest er in Mundart zum Thema "Es herbstelt. . .".

Die Redaktion von "Wohin in Nordbayern" fragt Menschen aus der Region nach ihren Lebensumständen und Freizeitgewohnheiten. Diesmal haben wir uns mit Walter Tausendpfund unterhalten, Mundartdichter mit Wohnsitz in Pegnitz. Ein Gespräch über die fränkische Bratwurst, die unvergleichliche Schönheit Frankens, neue Reisebücher und die Lust, die Welt zu entdecken.

ANDREA MUNKERT