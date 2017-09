Knifflige Zentimeterarbeit in der Innenstadt

Feuerwehrübung vor dem Rathaus stellt die 170 Aktiven vor Herausforderungen — 100 Zuschauer - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Feuerwehr hautnah: Insgesamt 13 Feuerwehren, das Rote Kreuz Pegnitz und Creußen zeigten am Samstagnachmittag mitten in der Innenstadt von Pegnitz eine Schauübung. Rund 170 Rettungskräfte waren rund ums Rathaus an dem Szenario beteiligt, das zirka 100 Schaulustige anzog. "Wir wollten der Bevölkerung das Einsatzspektrum zeigen", erklärte Kreisbrandinspektor (KBI) Stefan Steger.

Zwei Schaulustige waren vor dem Rathaus kollidiert. Die Feuerwehr konnte bei der Übung deshalb nur über die Karmühlbrücke anfahren. Mit Rettunsspreizer und -schere mussten die Gaffer aus ihren Fahrzeugen geholt werden. © Klaus Trenz



Bei der Großübung wurde fast nichts ausgelassen: In dem fiktiven Fall waren am Samstag vor der Bundestagswahl sieben Verwaltungsangestellte und der Bürgermeister im Rathaus sowie im benachbarten Verwaltungsgebäude, um noch wichtige Dinge zu erledigen. Gegen 14 Uhr bemerken Passanten Feuerschein im Rathaus und alarmieren die Wehr. Wie sich später herausstellen wird, hat eine defekte Kaffeemaschine das Obergeschoss in Brand gesetzt und zum Großalarm geführt.

Mit dem Rettungsspreizer

Die Feuerwehren sind schnell unterwegs, können das Rathaus aber nur über die Karmühlbrücke anfahren, weil zwei Autos die Fahrbahn blockieren. Zwei Schaulustige sind am alten Rathaus zusammengestoßen. Sie sind zwar nicht schwer verletzt, wie die Schnelle Einsatzgruppe (SEG) des Roten Kreuzes feststellt, müssen aber mit Rettungsspreizer- und schere aus ihren Fahrzeugen geholt werden. Das übernimmt die Bronner Wehr.

Inzwischen sind auch die Tanklöschfahrzeuge und Drehleiter angekommen. Das Rangieren in der engen Innenstadt mit parkenden Autos, Pollern, Laternen und Bäumen wird für die Führer der schweren Feuerwehrautos zur Zentimeterarbeit. Im Ernstfall, meint KBI Steger, "werden wir da noch größerer Schwierigkeiten haben" – vor allem, wenn die Stadt zugeparkt ist, was sich am Samstagnachmittag in Grenzen hält.

Personenrettung geht vor Löscheinsatz: Zunächst stürmen deshalb Atemschutzträger ins Rathaus und dann ins Nebengebäude. Sie und die Drehleiterbesatzung holen in der Übung die "Verletzten" raus. Dann gilt es nicht nur gilt, den Brand in den Griff zu bekommen, sondern auch ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude zu verhindern. Deshalb werden "Widerstandslinien" von allen möglichen Seiten aufgebaut. Viel Wasser ist dazu nötig. Zwei Schlauchleitungen werden gelegt, eine aus Richtung Pep-Gelände beziehungsweise von der Badstraße, die andere aus Richtung Wiesweiher.

Nachdem alle Personen aus dem Gebäude „gerettet“ waren, erfolgte der eigentliche Löscheinsatz. © Klaus Trenz



Feuerwehrmann André Popp, der die Übung moderiert, erklärt: Das Hydrantennetz der Juragruppe sei zwar gut ausgebaut, aber wenn mehrere Feuerwehrfahrzeuge die Hydranten anzapften, sinke der Wasserdruck und damit auch die nötige Wassermenge. Die blitzschnell aufgebauten Schlauchleitungen sichern ausreichend Löschwasser. Nach gut einer Stunde haben die Feuerwehren die Lage unter Kontrolle. Alle zehn Verletzten sind gerettet und werden vom Roten Kreuz, das eine Sammelstelle am alten Rathaus aufgebaut hat, versorgt.

Eindruck gemacht

"Alles gut gelaufen, alles gut geklappt", war das Fazit von Feuerwehrführung, Einsatzleitung und Abschnittsführern bei einer relativ kurzen Abschlussbesprechung. Der "gerettete" Bürgermeister Uwe Raab (SPD) unterstreicht: "Das ist eine hoch eindrucksvolle Leistungsschau der Feuerwehren und Rettungskräfte. Wie die verschiedenen Feuerwehren Hand in Hand arbeiten und die Verzahnung mit Rettungskräften wie dem Roten Kreuz funktioniert, ist beeindruckend."

Im Zusammenspiel

An der Übung des Unterkreises 9 der Inspektion 3 des Landkreises Bayreuth waren die Feuerwehren der Stadt Pegnitz und der Atemschutz der Feuerwehr Kirchenbirkig beteiligt sowie das SEG Pegnitz des Roten Kreuzes, unterstützt von drei Kollegen aus Creußen. Das Technische Hilfswerk (THW) Pegnitz war als technische Beratung vor Ort, zudem die Unterstützungsgruppe für die örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL).

KLAUS TRENZ