Kollision auf der B303: Eine Tote und vier Schwerverletzte

BISCHOFSGRÜN - Am Dienstagabend ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 303 in Bischhofsgrün im Landkreis Bayreuth eine Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam.

Schwerer Unfall auf der B303: Am Dienstagabend starb bei Grasermühle eine Frau, vier Menschen wurden schwer verletzt. © NEWS5 / Fricke



Laut ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr auf Höhe einer Kreuzung im Bereich Glasermühle. Noch wissen die Beamten vor Ort nicht genau, wie es zu dem Zusammenstoß kam. Denkbar sei aber, dass ein Wagen nach einem Überholversuch im Gegenverkehr mit dem anderen Pkw zusammenstieß, erklärte Polizeisprecher Alexander Czech.

Momentan steht nur fest, dass die beiden Autos frontal ineinander prallten. Eine Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Nach momentanem Stand geht die Polizei davon aus, dass in einem der Pkw eine Person und in dem anderen Auto vier Personen unterwegs waren.

Außerdem sei auch ein dritter Wagen, ein VW-Kleinbus, bei der Kollision beschädigt worden, so der Pressesprecher der Polizei vor Ort. Die Insassen des Vans wurden jedoch nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können die Polizisten zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, an zwei Autos ist jedoch ein Totalschaden entstanden. Laut Alexander Czech waren zwei Rettungshubschrauber vor Ort, die Verletzten wurden mittlerweile in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße 303 ist zur Unfallaufnahme bis auf Weiteres komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich hier.

