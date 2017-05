Kölner Autor las an Mittelschule Auerbach

Cybermobbing-Kampagne gegen Mädchen: Der Kölner Autor und Journalist Manfred Theisen las aus seinen Werken - vor 1 Stunde

AUERBACH - Manfred Theisen schafft es, die Jugendlichen in seinen Bann und in den Bann seiner Geschichten zu ziehen. Der Autor aus Köln war Anfang Mai zum zweiten Mal zu Gast an der Mittelschule.

Der Autor Manfred Theisen las an der Mittelschule Auerbach aus seinen Werken. Er griff dabei auch eine Cybermobbing-Kampagne gegen eine Schülerin auf. © Foto: privat



Der Autor Manfred Theisen las an der Mittelschule Auerbach aus seinen Werken. Er griff dabei auch eine Cybermobbing-Kampagne gegen eine Schülerin auf. Foto: Foto: privat



Unter dem Motto "Lesen verleiht Flügel" hatte eine Buchhandlung aus Pressath die Lesung für die Schüler organisiert und unterstützt.

In Schreibwerkstätten und Workshops arbeitet Manfred Theisen mit Heranwachsenden zusammen und unterstützt sie dabei, sich mit Literatur und Kunst auseinanderzusetzen.

Früher "Null-Bock-Schüler"

Er ist überzeugt, dass jeder nach seinen Fähigkeiten Großartiges leisten kann, wenn er nur entsprechend motiviert wird. So zeichnet ein ehemaliger "Null-Bock-Schüler" die Cartoons zu seiner Reihe "Nerd forever" und verdient inzwischen gutes Geld mit dieser Begabung.

Der Journalist und Politologe zog seine Zuhörer schnell in seinen Bann, da er durch seine sympathische Art das Interesse der Jugendlichen weckte. Mit Anekdoten und Lebensweisheiten gespickt, fesselte er sein Publikum, als er sein Werk "Weil es nie aufhört" vorstellte.

Aktuelles Thema aufgegriffen

In diesem Buch greift Theisen ein sehr aktuelles Thema auf, die Verbreitung von Bildern im Internet. In der Geschichte macht eine Achtklässlerin einen fatalen Fehler: Sie entblößt für einen jungen Mann, den sie zu kennen glaubt, bei einem Skype-Chat ihren Oberkörper. Ohne ihr Wissen filmt der Mann mit. Die Folge ist eine gnadenlose Cybermobbing-Kampagne gegen das Mädchen, die eine sehr spannende Lektüre verspricht.

Für die 5. und 6. Klassen las Manfred Theisen aus seiner beliebten Nerd-Reihe – nicht ohne die Schüler vorher mit Geschichten von seiner Hauskatze zu amüsieren. Bei "Klassenfahrt in die Hölle" wird eine harmlose Schnitzeljagd in der Natur zu einem Überlebenskampf à la Dschungelcamp. Die Illustrationen im Buch hat wieder der inzwischen 18-jährige Fabrice Boursier gezeichnet. Die jüngsten Mittelschüler waren nicht nur begeisterte Zuhörer, sondern nutzten auch das Angebot, sich ein Buch zu besorgen und vom Autor persönlich signieren zu lassen.

nn