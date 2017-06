Kompetenz und Engagement gezeigt

PEGNITZ - Mit Manuela Bierbaum hat der Pegnitzer Diakonieverein und seine rund 180 Mitarbeiter in den verschiedenen Einrichtungen seit Januar vergangenen Jahres eine Geschäftsführerin, die dem Vorsitzenden Dr. Gerhard Schoenauer das operative Geschäft abgenommen hat. Bierbaum hat nun überraschend angekündigt — siehe Bericht oben auf dieser Seite —, Pegnitz wieder verlassen zu wollen, wenn auch erst im nächsten Jahr. Die Redaktion sprach mit Dekan Schoenauer über Folgen und Nachfolge.

Lässt „seine“ Geschäftsführerin beim Diakonieverein ungern ziehen: Dekan Gerhard Schoenauer. Foto: F.: lein



Frau Bierbaum war erst seit 2016 da und geht bald wieder. Was ist der Grund dafür?

Dr. Gerhard Schoenauer: Manuela Bierbaum wird uns am 1. Februar 2018 verlassen. Sie hat eine attraktive Stelle in der Diakonie Hof mit einem größeren Verantwortungsbereich angeboten bekommen. Es ist verständlich, dass sie diese Chance, sich beruflich weiter zu entwickeln, nutzt. Eine Chance, die sich nicht alle Tage bietet. Es fällt ihr überhaupt nicht leicht, wie sie selbst sagt, uns zu verlassen. Ihr hat die Arbeit in Pegnitz große Freude gemacht, was besonders durch das überaus gute Verhältnis zu den Einrichtungsleitungen und den Mitgliedern des Diakonieausschusses geprägt war und ist.

Was bedeutet das für den Diakonieverein respektive die betreuten Einrichtungen?

Schoenauer: Für den Diakonieverein bedeutet das einen großen Verlust. Mit großer Kompetenz und Engagement hat sie die Geschäfte des Vereins geführt. Sie hat in dieser kurzen Zeit viele Dinge geordnet und Neues auf den Weg gebracht. Wir sind gut aufgestellt – auch wirtschaftlich – was nicht zuletzt ihr Verdienst ist. Persönlich finde ich ihren Weggang sehr schade, denn wir haben effektiv, vertrauensvoll und sehr harmonisch zusammengearbeitet.

Die Geschäftsführung ist für rund 180 Mitarbeiter beim Diakonieverein Creußen-Pegnitz zuständig. Ist das nicht eine Herausforderung?

Schoenauer: Das ist wohl eine Herausforderung und Frau Bierbaum hat sie in überzeugender Weise erfüllt. Nun nimmt sie eine andere Herausforderung an und ich bin sicher, auch da wird sie mit ihrer großen Fachkompetenz zum Segen der Diakonie arbeiten.

Wie geht es für den Diakonieverein in Sachen Geschäftsführung weiter?

Schoenauer: Wir haben einen Vertrag mit der KDSE (Kirchliche Dienstleistung- und Beratungsgesellschaft für soziale Einrichtungen), der diese verpflichtet, für eine Geschäftsführung zu sorgen. Ich bin sicher, wir werden ab dem 1. Februar 2018 eine neue Geschäftsführung haben. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt Manuela Bierbaum noch Geschäftsführerin des Zentralen Diakonievereins Pegnitz-Creußen.

Seit 1. Januar 2016 arbeitet der Diakonieverein mit der KDSE zusammen — war das eine große Umstellung? Ein Vorteil? Wenn ja, welcher?

Schoenauer: Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir der Empfehlung der Landeskirche und des Diakonischen Werkes Bayern gefolgt sind und mit der KDSE kooperiert haben. Die Vorteile liegen auf der Hand und haben sich bestätigt: ein starker und verlässlicher Partner erleichtert uns die Arbeit in vielfältiger Weise. Ein kleiner Diakonieverein wie der unsere benötigt professionelles Fachwissen. Viele neue Regelungen und Gesetze in der Pflege und der Betreuung müssen zeitnah umgesetzt werden. Von den Dienstleistungen der KDSE haben wir enorm profitiert. Was uns immer besonders wichtig war, ist auch so eingetreten: Die Selbstständigkeit des Vereins blieb erhalten. Die Entscheidungen werden vor Ort getroffen, auch was das Profil unserer diakonischen Arbeit betrifft.

Hat der Verein oder Sie als Vorsitzender eine Mitsprachemöglichkeit bei der Personalstellung durch die KDSE?

Schoenauer: Selbstverständlich hat der Ausschuss und der Vorstand unseres Diakonievereins das letzte Wort bei der Personalstellung.

Was hat sich unter Manuela Bierbaum in den Einrichtungen des Diakonievereins geändert?

Schoenauer: Für die kurze Zeit, die Frau Bierbaum bei uns tätig war, ist sehr viel geschehen, was ich gar nicht alles aufzählen kann. Alle unsere Verträge wurden aktualisiert. Die Kooperation mit der KDSE wurde auf den Weg gebracht. Notwendige Renovierungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Zuständigkeiten unserer Mitarbeitenden neu definiert. Die wirtschaftliche Seite auf professionelle Beine gestellt und vieles mehr. Vieles, was Frau Bierbaum initiiert hat, wird noch lange zu dem Wohl unseres Vereins nachwirken. Wir sind froh, dass sie noch über sieben Monate bei uns ist. Ihre Tätigkeit war und ist eine sehr segensreiche Zeit für unseren Diakonieverein.

Interview: MICHAEL GRÜNER