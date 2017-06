Königstein: Gipfelsturm für guten Zweck

KÖNIGSTEIN - Der Verein Jupiter bietet Alpinerlebnis-pädagogische Präventionsarbeit und Teamtraining für Jugendliche an. Zum Team des Vereins gehören Sozial- und Erlebnispädagogen, Lehrer, Polizeibeamte und Bergführer. Um seine Jugendprojekte umsetzen zu können, hat Jupiter nun die Spendenaktion "Seven Summits" ins Leben gerufen.

Das „Jupiter“-Team will zum Spendensammeln die höchsten Berge bezwingen. Hier stehen die Gipfelstürmer auf dem Gran Paradiso in Italien. Foto: privat



Dabei will der Verein die "Seven Summits", also die höchsten Gipfel der Alpen besteigen. Für jeden Euro Spende geht es einen Meter höher. 25 728 Euro sollen so zusammenkommen. Schirmherr der karitativen Aktion ist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Die ersten Spenden sind eingegangen und die ersten Berge sind bestiegen.

Max Klinger und Manuel Kießling haben den Triglav in Slowenien erklommen. Der Berg gilt als Nationalsymbol der Slowenen. Obwohl der Triglav "nur" 2864 Meter hoch ist, kommt es hier immer wieder zu Unfällen und Rettungseinsätzen. Grund dafür sind zum einen die schwierigen Anstiege, zum anderen die schnellen Wetterwechsel. Auch Klinger und Kießling wurden von dunklen Gewitterwolken, eisigen Wegen und Neuschnee im Gipfelbereich empfangen. Von der Triglav-Hütte, einer spärlich eingerichteten Unterkunft mit internationalem Flair, gingen sie über den gesicherten Steig zur Spitze des Triglav. 2864 Euro an Spenden sind damit ausgelöst.

Auch den Gran Paradiso in Italien (4061 Meter) hat der Verein Jupiter bestiegen. Max Klinger, Markus Gärtner sowie Martin und Johannes Schuster gehörten hier zum Team und hissten am Gipfel, auf dem eine weiße Madonna steht, die Jupiter-Fahne.

Besteigung mit Skiern

Die Besteigung mit Skiern war dabei zunächst alles andere als einfach. Im ersten Schritt ging es zur Hütte "Vittorio Emanuele II" auf 2735 Meter. Von dort startete die Gruppe zu einer Akklimatisationstour auf den 3609 Meter hohen La Tresenta. Tags darauf wagten sich die Bergsteiger dann an das Hauptziel heran, den Gran Paradiso — und hatten Glück: Bei echtem Kaiserwetter spurten sie über ideale Skihänge. Lediglich für den ausgesetzten Gipfelaufbau mussten sie ihre Gurte und Seile auspacken. Am Gipfel des Gran Paradiso wurden sie schließlich mit herrlichem Wetter und einer schier unglaublichen Aussicht belohnt.

Das aber soll noch lange nicht das Ende der Bergsteiger-Fahnenstange sein: Je mehr Spenden für die Jugendarbeit des Vereins eingehen, desto mehr Berge erklimmt das Team von Jupiter.

Wer die Präventionsarbeit von Jupiter unterstützen möchte, spendet auf das Konto der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg DE50 7526 1700 0007 1493 36 oder auf das Konto bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach DE 14 7525 0000 00210875 56, Stichwort "Seven summits". Mehr Infos auch im Internet auf www.seven-summits.eu

