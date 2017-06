Königstein: Großaufgebot sucht nach Vermisster

35-Jährige aus Betreuungseinrichtung verschwunden - vor 6 Minuten

KÖNIGSTEIN - Seit Mittwochabend suchen zahlreiche Rettungskräfte nach der 35-jährigen Julija Ellroth, die aus einer Betreuungseinrichtung verschwunden ist.

Julija Ellroth wird seit Mittwochabend vermisst. © Polizei



Julija Ellroth wird seit Mittwochabend vermisst. Foto: Polizei



Als Julija Ellroth am Mittwochabend nach einem Spaziergang nicht in die Betreuungseinrichtung zurückkehrte, wurden schon in der Nacht umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Laut David Schaffer, Leiter der Polizeiinspektion Auerbach, sind über 100 Rettungskräfte aus der Region im Einsatz, darunter Rotes Kreuz, Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungshundestaffel. Auch Spezialisten von der Bergwacht helfen mit, um das teils unzugängliche Gelände um Königstein schematisch abzusuchen. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war ebenfalls im Einsatz.

In der Nacht auf Donnerstag musste die Suche dann abgebrochen werden wegen der schlechten Sicht und des einsetzenden Regens. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, sobald es hell war, startete man erneut. Bis Redaktionsschluss allerdings ohne Erfolg. Die Zeit drängt. "Die Frau befindet sich im psychischen Ausnahmezustand", so Schaffer. Julija Ellroth ist etwa 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur und braune Haare, die meist zu einem Pferdeschwanz gebunden sind. Sie ist Brillenträgerin und dürfte eine dunkle Hose und ein dunkles Shirt tragen. Hinweise bitte an die Polizei Auerbach, Telefon 09643/9204-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.