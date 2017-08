Königstein jubelt: Finale um das Bayern 3-Dorffest erreicht

Rückstand in einem dramatischen Endspurt noch aufgeholt - vor 58 Minuten

KÖNIGSTEIN - Das war ein Kraftakt der Nerven kostete: Königstein steht im Finale um das Bayern 3 Dorffest. Gegner ist die oberfränkische Gemeinde Teuschnitz.

Großer Jubel brandet im Königsteiner Rathaus auf, als feststeht, dass der Ort im Finale um das Bayern 3-Dorffest ist. Nun gilt es am Samstag gegen Teuschnitz zu gewinnen. © Klaus Hafner



Großer Jubel brandet im Königsteiner Rathaus auf, als feststeht, dass der Ort im Finale um das Bayern 3-Dorffest ist. Nun gilt es am Samstag gegen Teuschnitz zu gewinnen. Foto: Klaus Hafner



Am kommenden Samstag, 26. August, wird ab 8 Uhr auf dem Marktplatz in Königstein das Finale ausgetragen. Gegen Mittag und nach drei Spielrunden, die live übertragen werden, wird feststehen, wer die Party des Jahres austragen darf.

Pure Spannung

Die letzten 24 Stunden der Votingphase für das Bayern 3-Dorffest hatten es wirklich in sich und waren an Dramatik und Spannung nicht mehr zu überbieten. 48 Stunden vor dem Ende geriet Königstein in Rückstand und wanderte vom zweiten Platz auf den dritten Platz und wäre somit nicht mehr in das Finale am kommenden Samstag eingezogen. Das wollten sich die Königsteiner nicht gefallen lassen und mobilisierten kurzerhand alle zur Verfügung stehenden Reserven aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach.

Nach weiteren 24 Stunden Dauervoten im Feuerwehrhaus konnte das Team Königstein in der Nacht zum Dienstag den Rückstand wettmachen und sich sogar einen Vorsprung von 1,01 Prozent herausarbeiten.

Im "Blindflug" zurückgelegt

Die letzten 24 Stunden bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten beiden Teilnehmer für das Finale mussten im "Blindflug" zurückgelegt werden. Das heißt, man konnte zwar weiterhin abstimmen, sah jedoch nicht mehr den aktuellen Stand sowie die Platzierung, was bei einem hauchdünnen Vorsprung sehr schwer zu kalkulieren war.

Deshalb ging das Team Königstein kein Risiko ein und votete die komplette Nacht hindurch, bis Mittwoch früh um 7 Uhr. Dann wurden alle Leitungen geschlossen. Zahlreiche Königsteiner versammelten sich am Mittwoch um 7 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses und warteten das Ergebnis ab, das die Ferien-Frühaufdreher Jerry Gstöttner und Jacqueline Belle live in Bayern 3 verkündeten.

Als bekanntgegeben wurde, das Königstein den Einzug in das Finale mit einem Vorsprung vor Treuchtlingen von 23 000 Stimmen verbuchen konnte, waren die Besucher im Sitzungssaal des Rathauses nicht mehr zu bändigen — der Jubel war grenzenlos.

Rund drei Millionen Stimmen

Seit dem 14. August hatten alle Fans aus ganz Bayern auf bayern3. de die Möglichkeit gehabt, für ihre Favoritengemeinde zu klicken. Insgesamt kamen in der Votingphhase mehr als drei Millionen Stimmen zusammen.

Im Finale am Samstag, 26. August, entscheidet sich, wo die Superstars Sarah Connor, Beth Ditto und Álvaro Soler live und bei freiem Eintritt auf der riesigen Dorffest-Bühne spielen. Das große Dorffest-Finale findet am Samstag, 26. August, live in Bayern 3 statt. Hierbei kommt es dann in beiden Gemeinden allein auf den Teamgeist an. Wer löst die Aufgaben und Fragen am schnellsten?

Großer Jubel brandet im Königsteiner Rathaus auf, als feststeht, dass der Ort im Finale um das Bayern 3-Dorffest ist. Nun gilt es am Samstag gegen Teuschnitz zu gewinnen. © Klaus Hafner



Großer Jubel brandet im Königsteiner Rathaus auf, als feststeht, dass der Ort im Finale um das Bayern 3-Dorffest ist. Nun gilt es am Samstag gegen Teuschnitz zu gewinnen. Foto: Klaus Hafner



Alle Unterstützer aus der jeweiligen Region können vor Ort mithelfen. Das Finale am 26. August wird von 9 bis 12 Uhr live aus den beiden Orten in Bayern 3 zu hören sein. Danach steht fest, wo am Samstag, 9. September, die Party des Jahres steigt.

Bayerns größtes kostenloses Musikfestival findet dieses Jahr bereits zum neunten Mal statt. 2016 feierten über 70 000 Menschen in Moosbach in der Oberpfalz eine unglaubliche Party. Für großartige Stimmung sorgten neben Mark Forster und Milow die deutsche Sängerin und Rapperin Namika.

nn