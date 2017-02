Königstein: Junge "Grenzgänger" auf Erlebnistrip

KÖNIGSTEIN - Der Verein Jupiter hat mit zwei deutschen und drei tschechischen Jungs, die alle schon Kontakt zu Drogen hatten, ein besonderes Projekt gestartet: "Grenzgänger". Dahinter verbirgt sich eine mehrtägige Wanderung zu Fuß von Wittelshofen über Weißenburg bis Eichstätt.

Bei der Wandertour des Vereins Jupiter tasteten sich die deutschen und tschechischen Jugendlichen an ihre ganz persönlichen Bestmarken heran. © privat



Dabei sollten die Jugendlichen erkennen, dass sich das Leben auch ohne Drogen bewältigen lässt. Doch ob sich bei wunden Füßen und schmerzenden Rücken diese Erfahrung machen lässt?

Mit Kochgeschirr, Isomatten, Zelten und Lebensmitteln bepackt zieht die Gruppe von Wittelshofen aus los. Erstes Etappenziel: hinauf auf den Hesselberg und dann weiter nach Brunnweiher. Mit den schweren Rucksäcken kein leichtes Unterfangen. Doch die Jugendlichen beißen sich durch und erreichen spät am Abend ihren ersten Übernachtungsplatz, wo sie ihre Zelte aufschlagen und sich an die Essenszubereitung machen. Es gibt Nudeln, Salat und Tee.

Am Tag darauf will es die Gruppe bis nach Oberasbach schaffen. Doch bis alles Gepäck verstaut und auf die einzelnen Schultern verteilt ist, dauert es. Der Weg ist anstrengend, die ersten Blasen an den Füßen machen sich bemerkbar und immer wieder lassen sich die Jugendlichen zu Pausen hinreißen, was den Zeitplan natürlich ordentlich durcheinander bringt.

Doch die deutschen und tschechischen Jungs lernen schnell dazu: sie beschließen, künftig längere Strecken am Stück zu laufen, bevor sie sich eine Pause gönnen.

Auch das gemeinschaftliche Einkaufen von Lebensmitteln, das Aufstellen der Zelte, das Zubereiten des Essens und das Packen der Rucksäcke funktioniert Tag für Tag besser und reibungsloser. Die Jugendlichen wachsen zu einem Team zusammen.

Als ein Junge über schmerzende Füße klagt, borgen ihm die anderen passende Outdoor-Sandalen und Socken und motivieren ihn zum Weiterlaufen. Auch als der Gruppe das Trinkwasser auszugehen droht, teilen die Jungs alle verbleibenden Reste miteinander und schlagen sich bis zum nächsten Rastplatz durch. Am Ende der mehrtägigen Tour erreicht die Gruppe zwar nicht ganz ihr Endziel Eichstätt, schafft es aber immerhin bis ganz in die Nähe, nach Titting.

"Auch anders lösbar"

Entscheidender aber als die tatsächliche Wegstrecke war für die Jugendlichen ohnehin die Grenzüberschreitung, die in ihrem Inneren stattfand. "Wir haben den deutschen und tschechischen Jugendlichen praktisch vermitteln können, dass Sorgen und Lebensängste auch anders lösbar sind, als sich in Drogenkonsum zu flüchten", erklärt Viki Heckel, Projektleiterin von Jupiter. Die Jungs hätten sich und ihren Körper wieder mehr gespürt, Selbstvertrauen entwickelt und erkannt, was sie alles leisten können. Das äußerten die Jugendlichen bei einem gemeinsamen Nachtreffen, das einige Monate nach der Wanderung in Tschechien stattfand.

Der Verein Jupiter, der das Grenzgänger-Projekt zusammen mit dem tschechischen Kooperationspartner "Prevent 99" durchgeführt hat, ist von dem Konzept begeistert und plant eine Neuauflage. Um künftig noch mehr in die Präventions- und Jugendarbeit investieren zu können, hat sich der Verein aus Königstein zudem ein ehrgeiziges Spendenprojekt vorgenommen: Mitglieder des Vereins besteigen in den kommenden Monaten sieben Berge — von der Zugspitze über den Gran Paradiso und den Großglockner bis zum Mont Blanc. Für jeden eingesammelten Euro erklimmen die Vereinsmitglieder einen Höhenmeter. Insgesamt sollen so 25 000 Euro für die Jugendarbeit zusammenkommen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist der Schirmherr der Spendenaktion.

Wer spenden möchte, kann dies tun auf das Konto bei der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg (IBAN: DE50 7526 1700 0007 1493 36) oder auf das Konto bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach (IBAN: DE14 7525 0000 0021 0875 56), Stichwort: 7 Summits.

nn