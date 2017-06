Königstein und Auerbach: Kanonendonner und Techno

Zwei Veranstaltungen zogen Massen am Samstag an: "Rock im Bad" in Königstein, Beach-Party in Auerbach - vor 5 Minuten

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Zwölf Kilometer Luftlinie voneinander entfernt wurde am Samstag in den Freibädern von Auerbach und König-stein ein Programm geboten, das gegensätzlicher nicht hätte sein können. Techno hier und Rockmusik dort begeisterten ein Publikum, das ebenso unterschiedlich war wie die Musikstile, die in Auerbach aus der Konserve und in Königstein von AC/DX kamen.

Einen guten Griff hatten die Marktwerke Königstein mit der Verpflichtung von AC/DX getan: Die Band spielte nicht nur die Songs ihrer Vorbilder AC/DC, sondern lebte deren Musik und deren Show auch. © Brigitte Grüner



Einen guten Griff hatten die Marktwerke Königstein mit der Verpflichtung von AC/DX getan: Die Band spielte nicht nur die Songs ihrer Vorbilder AC/DC, sondern lebte deren Musik und deren Show auch. Foto: Brigitte Grüner



Wer jemals die große Höllenglocke gehört hat, die den Hit "Hells Bells" einläutet; wer schon gesehen hat, wie Gitarrist Angus Young auf dem Rücken auf der Bühne liegt wie ein umgekippter Käfer, und dabei seinen Saiten die schrillsten Töne entlockt; wer sich über die aufgeblasene "Whole lotta Rosie" amüsiert hat oder die Geldscheine sah, die beim Song "Money talks" durch die Luft flattern; wer schon zusammengezuckt ist, als der laute Kanonendonner bei "For those about to rock (We salute you)" ertönte, der hat am Samstag bei "Rock im Bad" nichts vermissen müssen. AC/DX ist nicht irgendeine Coverband, die am liebsten die Songs der australischen Rockband zum besten gibt, sondern kommt den Vorbildern extrem nahe. Musikalisch und auch showtechnisch.

Bei AC/DX, die 1995 in Weiden gegründet wurden, passt einfach alles. Die Schiebermütze des Original-Sängers Brian Johnson ist ebenso dabei wie die Schuluniform des Gitarristen, der sich bei AC/DX den Künstlernamen "McAngus" zugelegt hat. Er spielt Young nicht nur, sondern zelebriert ihn. Er hüpft über die Bühne, steht auf den großen Lautsprechern ganz nah am Publikum oder mischt sich auch mal zwischen die Zuhörer – Und immer sind da die genialen Gitarrenriffs zu hören, die bei McAngus ebenso wie bei Young bei den anstrengendsten Verrenkungen noch tadellos möglich sind. Züngelnde Flammen, Höllenglocke, Bier und Zigaretten auf der Bühne und ein wahres musikalisches Höllenspektakel – das war die richtige Mischung für über 600 Rockfans aus der Region.

Als "Warm-up" hatten die Veranstalter, die Marktwerke Königstein, die Band "Reckless" eingeladen, die im Vorjahr bei der Premiere von "Rock im Bad" gespielt hatte. Damals kamen die Zuhörer in ein Festzelt, in diesem Jahr war der erste große Event. "Rock im Bad soll eine Tradition werden", hofft Organisator Oliver Berger, der am Samstag von 50 Helfern und zehn professionellen Security-Leuten unterstützt wurde. Mit der Veranstaltung sollen der Marktwert des Bades erhöht und Königstein bekannter und interessant gemacht werden, so Berger, der auch künftige Gäste für das Naturbad gewinnen möchte.

Über 1000 Gäste genossen bei der Beach-Party der JFW am Samstagnacht das Ambiente des Auerbacher Freibadgeländes. © Brigitte Grüner



Über 1000 Gäste genossen bei der Beach-Party der JFW am Samstagnacht das Ambiente des Auerbacher Freibadgeländes. Foto: Brigitte Grüner



Ein ganz anderes und im Durchschnitt viel jüngeres Publikum sprach die Beach-Party der Jungen Freien Wähler in Auerbach an. Schon am Nachmittag lud das Jugendforum "Jugend4Jugend" zu einem Fest für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren ein. Die Spiel- und Bastelangebote, die Jugendpflegerin Sonja Vidak und Michael Streit als Jugendbeauftragter des Stadtrats mit ihrem Team vorbereitet hatten, wurden gerne angenommen. Ein Regenschauer gegen 17 Uhr brachte etwas Hektik, mussten doch die Strahler und die Technik schnellstmöglich geschützt werden. Als der Regen vorbei war, stand die Ampel bis in die frühen Morgenstunden wieder auf "Party".

Über 1000 Gäste aus Auerbach und den Nachbarlandkreisen strömten ab 21 Uhr auf das Gelände. Rund 50 Helfer packten bei der Veranstaltung sowie bei Auf- und Abbau kräftig mit an. Besonders die Mitglieder an der Cocktailbar waren pausenlos beschäftigt. Der feine Sand auf dem Beachvolleyballfeld diente vielen Partygästen als Tanzfläche. Die passenden Beats legten die DJs Felix Zuppe und Lumor auf. Durch den gegen 2 Uhr einsetzenden Regen bekam die Beach-Party zwar einen kleinen Knick, doch der Großteil der Gäste ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verharrte in den Barzelten.

Besonders für den Heimweg wurde der angebotene Shuttlebus sehr gut angenommen. "Er war vollkommen ausgebucht", berichtet JFW-Vorsitzender Stefan Kroher. Er freute sich über die tatkräftige Unterstützung der Aufschwung-Auerbach-Mitglieder: "Die Aufräumaktion lief in Rekordzeit: Am Sonntag um 13 Uhr war das Freibadgelände wieder im Ursprungszustand." Auch heuer möchten die Jungen Freien Wähler einen Teil des Erlöses wieder für einen guten Zweck spenden.

BRIGITTE GRÜNER