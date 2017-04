Königstein und Auerbach werden zum Kletterer-Mekka

Vier Tage Festivalstimmung Ende Mai für Natur- und Bergfexe in Auerbach und in Königstein - vor 12 Minuten

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Die Szene trifft sich wieder. Vier Tage lang in einer kleinen Zeltstadt auf dem Gelände des Königsteiner Naturbads. Und abends präsentieren sich Extremsportler mit ihren spektakulärsten Aufnahmen und Filmsequenzen. In Königstein und Auerbach ist wieder Festivalstimmung. Vier Tage lang. Vom 25. bis zum 28. Mai ist wieder Kletterfestival.

Ein Augenschmaus für Zuschauer war im vorigen Jahr das Kletterfestival in Königstein. Hier der Boulder-Contest am Samstag Abend im Königsteiner Naturbad mit einem „fliegenden“ Alex Megos. © Horst Linke



Zwei der drei Programmabende gehen in Königstein über die Bühne, einer in der Auerbacher Helmut-Ott-Halle. Dort wird am Freitag, 26. Mai, ab 20 Uhr Alexander Megos einen Live-Vortrag präsentieren. Direkt danach legt Extremsportlerin Ines Papert ab 21.15 Uhr mit atemberaubenden Kletteraufnahmen nach. Megos war schön öfter in Auerbach. Als in der Helmut-Ott-Halle noch der Boulder-Cup des Deutschen Alpenvereins ausgetragen wurde.

Megos wird sich in Auerbach den Klettersportlern und der interessierten Öffentlichkeit mit "Alex on the Road" präsentieren. Spektakuläre Kletterbilder gehören ebenso dazu, wie Episoden, die der Erlanger auf der Bühne erzählen wird. Diese kennt man nicht aus Magazinen oder Videos, werben die Festival-Organisatoren.

Start als Grundschüler

Megos hat bereits mit sechs Jahren mit dem Klettern begonnen und mit zehn — so besagt es seine Biografie — absolvierte er gemeinsam mit seinem Vater seine ersten Mehr-Seillängen-Touren. Nach dem Schulabschluss vor fünf Jahren widmete Megos jede freie Minute dem Fels-Klettern.

Im März 2013 gelang ihm als 19-Jähriger in der spanischen Region Siurana der weltweit erste Aufstieg einer 9 a-Route. Nur fünf Monate später wagte er sich erfolgreich auf die schwierigste Route Australiens und schaffte gleichzeitig den anspruchsvollsten Boulder des Kontinents. Eines der Markenzeichen — so die Szene — von Alexander Megos sei die extrem schnelle Wiederholung von komplizierten Fels-Kletterrouten.

"Riders on the storm"

Mit ihrem Multivisionsvortrag "Riders on the Strom" wird Ines Papert am gleichen Abend auf Megos folgen. Sie zählt in Fachkreisen zu den stärksten Alpinistinnen weltweit. Sie nimmt ihre Zuschauer mit auf eine beeindruckende und faszinierende Reise in ihre vielfältige Welt des Bergsports.

Alexander Megos kletterte bereits in den Rocklands in Südafrika. © Foto: Julian Singer/oh



Auf den Spuren von Legenden begibt sich Papert in eine schroffe Steilwand in Patagonien, mit ihrem Sohn bricht sie in die kanadische Wildnis auf und zudem gelingt ihr die Wiederholung einer der schwierigsten alpinen Mixed-Routen in Schwindel erregender Ausgesetztheit.

Papert wurde 1974 in Sachsen geboren und lebt seit Jahren in Bayern. Sie ist Profibergsteigerin. Das Programm-Paket für Freitag kostet fünf Euro Eintritt.

Offiziell beginnt das Kletterfestival im Königsteiner Naturbad am Donnerstag, 25. Mai (Himmelfahrtstag), um 8.30 Uhr mit einem Kletterer-Frühstück. An allen vier Tagen sorgen Infostände und vor allem auch Workshops für Festival-Ambiente im Kletter-Camp. Im Abendprogramm des ersten Tages liest im Königsteiner Bad der Hildesheimer Autor Peter Brunnert (Jahrgang 1957). Er ist eher durch einen Zufall Kletterer geworden, hat die ersten Jahre seiner Bergsteigerkarriere eigenen Angabe zufolge aber nur mit viel Glück überlebt.

Berge und Täler

Vier Bücher stammen aus seiner Feder. Sie handeln von Bergen und Tälern, aber auch von Höhepunkten und Niederungen sowie von Schlaubergern und Vollpfosten. Nach Brunnnerts Lesung wird im Kletterer-Camp in Königstein ein Lagerfeuer angezündet und über eine Beamershow geht es in eine "Movie Night" im Naturbad.

Sportlich wird es im Königsteiner Bad am Samstag, 27. Mai, ab 20.30 Uhr, wenn der Boulder-Contest auf dem Programm steht. Gerade dieser Wettstreit hatte im vergangenen Jahr zahlreiche Beobachter angelockt. Offizielles Ende des Kletterfestivals wird am Sonntag, 28. Mai, um 12 Uhr sein.

MICHAEL GRÜNER