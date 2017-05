Königstein: Unfallflucht kein Kavaliersdelikt

KÖNIGSTEIN - Insgesamt 548 Unfälle ereigneten sich vergangenes Jahr auf den Straßen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Auerbach mit Polizeistation Vilseck – 37 weniger als noch 2015. Während analog dazu auch die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Personen sank, nimmt eine Unsitte weiter zu.

Die Sicherheitslage erörterten (von links) die Bürgermeister Hans Koch (Königstein) und Hans-Jürgen Strehl (Edelsfeld), der Zweite Bürgermeister Richard Leißner (Hirschbach-Eschenfelden), Dienststellenleiter Karlheinz Escher und sein Vertreter Manfred Plößner aus der Polizeiinspektion Auerbach. Foto: Klaus Möller



Beim Sicherheitsgespräch im Königsteiner Rathaus mit dem Hausherrn Bürgermeister Hans Koch, sowie den Kollegen Hans-Jürgen Strehl aus Edelsfeld und Richard Leißner aus Hirschbach-Eschenfelden, erläuterte der Erste Polizeihauptkommissar Karlheinz Escher das Geschehen auf den Straßen. Er dokumentierte, dass der Rückgang der Verkehrsunfälle um 6,32 Prozent vor allem der sinkenden Zahl bei Unfällen mit Personenschaden geschuldet sei. Ein Unfallschwerpunkt sei im Bereich der Gemeinden nicht auszumachen.

Zum Glück bildeten die 382 Kleinunfälle, davon 203 Wildunfälle, ohne verletzte Personen und nur geringen Verkehrsverstößen den Großteil aller Verkehrsunfälle. Aber auch in diesem Bereich waren es 29 Unfälle weniger als 2015.

Kritische Kurve

Eine steigende Tendenz ist bei Unfällen mit "schwerwiegendem Sachschaden" festzustellen. Deren Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 12,4 Prozent von 97 auf 109. Erfreulicherweise ging die Zahl der Unfälle mit Personenschaden gegenüber 2015 um 20 zurück, was einem Minus von 26 Prozent entspricht. Der folgenschwerste Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 299 im Gemeindebereich Freihung, bei dem eine 30-jährige Frau ihr Leben verlor. Die Probleme dieser kritischen Kurve müsse man in den Griff bekommen, merkte Inspektionsleiter Escher an.

Die erfreulichste Botschaft für die Bürgermeister ist die weiterhin positive Entwicklung im Bereich der Schulwegunfälle. Wie in den drei Jahren zuvor kam kein Schulkind auf dem Schulweg im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr zu Schaden.

Verstärkt wurde der "Tatbestand Unfallflucht" verzeichnet: Die Zahl dieser Unsitte ist von 70 in 2015 auf 82 im Vorjahr angestiegen. Entsprechend sank 2016 auch die Aufklärungsquote von 40,2 auf 36,6 Prozent. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich dabei um Unfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort nach Kollisionen beim Ein- und Ausparken oder Rangieren, also um typische "Parkrempler".

Solche Unfälle, so Escher, würden von den Verursachern zunehmend als "Kavaliersdelikt" angesehen. Das sei definitiv nicht der Fall. Bei diesem Delikt handle es sich um eine Straftat mit allen rechtlichen Konsequenzen. Hier sei die Polizei vor allem im Interesse der Geschädigten auf die Hinweise aufmerksamer und couragierter Bürger angewiesen.

Die Hauptunfallursachen waren – sofern eindeutig festlegbar – Fehler beim Abbiegen und Wenden, gefolgt von den Vorfahrtsverletzungen und überhöhter Geschwindigkeit. Um die Fahrer mit Bleifuß aufzuspüren, war das Lasermessgerät der Auerbacher Polizeiinspektion im Jahr 2016 insgesamt 110 Stunden im Einsatz – dabei wurden 81 Pkw-Halter ertappt, die zu schnell unterwegs waren.

Sechs Unfälle mit Alkohol

Der Alkohol als "Beifahrer" hatte bei sechs Unfällen eine Rolle gespielt. Neun Mal konnte eine Trunkenheitsfahrt verhindert werden. Gegen sieben Verkehrsteilnehmer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie ihr Fahrzeug unter Drogeneinfluss lenkten. Ein Unfall war Folge einer Fahrt unter Drogeneinfluss.

Erfreulich reduziert hat sich die Anzahl der Unfälle, an denen "Fahranfänger" – Verkehrsteilnehmer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren – beteiligt waren. 2016 gab es hier insgesamt 22 Unfälle – in 2015 waren es 34 — mit Personenschaden und schwerwiegendem Sachschaden. Damit verursachten die "jungen Erwachsenen" 13,25 Prozent der Unfälle mit Personen- und schwerwiegenden Sachschäden. Die Hauptursachen waren laut Polizeichef Escher dabei nicht angepasste Geschwindigkeit, Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot und Vorfahrtsverletzungen. Auch "Alkoholunfälle" werden durch Fahrer dieser Altersgruppe immer wieder verursacht.

