Königsteiner Marktfest ist am Ende

Personalmangel und Frust: Beliebte Veranstaltung wird beerdigt

KÖNIGSTEIN - Das Marktfest ist gestorben. Und wird in seiner bisherigen Form wohl auch keine Neuauflage erleben. Die Gründe sind vielfältig und nachvollziehbar – und der Unmut bei den Beteiligten offenbar groß.

Solche Bilder wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben: Das Königsteiner Marktfest ist Geschichte, die Wirte und Hoteliers können und wollen es nicht mehr stemmen. Foto: Klaus Möller



Zwei Tage fröhliches Treiben mit allerlei Attraktionen, auf Augenhöhe mit Veranstaltungen wie dem Auerbacher Bürgerfest: So präsentierte sich Außenstehenden das Königsteiner Marktfest. Hinter den Kulissen freilich knirschte und gärte es wohl schon länger. Und der "Paukenschlag" in der letzten Sitzung des Königsteiner Gemeinderates vergangene Woche kam nicht so überraschend, wie es den ersten Anschein hatte.

Telefoniert man mit denen, die über die Jahre hinweg das Marktfest planten, organisierten und realisierten, dann wird eine Mischung aus Resignation und Aggression spürbar, Wirte und Hoteliers wollen zum offensichtlich heiklen Thema "Marktfest" entweder gar nichts sagen oder zumindest namentlich nicht genannt werden.

Die Einblicke in die Interna des Marktfestes, die sich auf hartnäckiges Nachfragen ergeben, geben gleichwohl ein vergleichsweise scharfes Bild und machen die schmerzhafte Entscheidung kontra Marktfest am Ende auch nachvollziehbar: Über Personalmangel wird von den Betroffenen gesprochen, unter dem die Gastronomie sowieso leide, der sich aber beim Marktfest erfahrungsgemäß noch einmal potenziert habe.

Zu kostspielig

Und auch in finanzieller Hinsicht habe es sich immer weniger gelohnt. Zu kostspielig sei es, Künstler zu engagieren und den personellen Zusatzaufwand zu bezahlen – sofern man überhaupt Leute bekomme. Zumal man als Gewerbetreibender im Gegensatz zu einem Verein die Festeinnahmen auch noch versteuern müsse, was den sowieso schmalen Gewinn erfahrungsgemäß noch einmal halbiere.

Als ein besonders problematischer Faktor wird das Wetter angesehen: Regnet es wie aus Kannen, dann gehen nicht nur die Umsätze auf dem Marktfest mangels Kundschaft schnell in den Keller – auch die Gesundheit der Mitarbeiter stehe auf dem Spiel, Stichwort Erkältung.

In diesem Jahr gab es bereits eine Absage aus dem Kreis der Wirte; es sei absehbar gewesen, dass dieser Trend sich fortsetze, darum habe man rechtzeitig bereits jetzt die Reißleine in Sachen Marktfest gezogen.

"Keine große Hoffnung"

Was Königsteins Bürgermeister Hans Koch im Großen und Ganzen bestätigt: Es habe sich tatsächlich schon bei den traditionellen Vor- und Nachbesprechungen in diesem Jahr abgezeichnet, dass das Marktfest keine Zukunft mehr habe, bestätigt Koch auf NN-Nachfrage. "Ich habe keine große Hoffnung mehr", sagt das Gemeindeoberhaupt. Die Vereine böten wohl keine Alternative, da auch sie unter personellen Problemen leiden würden und daher ein Event von der Größe des Marktfestes absehbar nicht stemmen könnten, meint Koch. Und er erinnert daran, dass man den Wert eines solchen Festes nicht allein am Verdienst festmachen kann: "Letztendlich war das ja auch Werbung für die Gastwirte", gibt Hans Koch zu bedenken. Leichten Herzens beerdigt der Bürgermeister das Marktfest jedenfalls nicht, zumal manche der Beteiligten gerne weitergemacht hätten: "Das ist schade, sehr schade", erklärt Koch hörbar bedrückt.

