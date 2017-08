Königsteiner Umgehungsstraße: Es braucht Einigung der Eigentümer

Bürgermeister Hans Koch: Eine Enteignung von Grund wird es wegen einer Umgehungsstraße nicht geben - vor 1 Stunde

KÖNIGSTEIN - Im Jahr 2006 hat der Königsteiner SPD-Ortsverein einen Antrag auf den Bau einer Umgehungsstraße gestellt. Seitdem hat sich nichts getan. Laut Landratsamt Amberg-Sulzbach ist das Vorhaben aber keineswegs zu den Akten gelegt. Und wie sieht man das Thema im Königsteiner Rathaus? Die NN-Redaktion erkundigte sich bei Bürgermeister Hans Koch (CSU).

Königsteiner Bürgermeister Hans Koch: Die Umgehungsstraße ist keineswegs gestorben. Aber Enteignungen soll es deshalb auch nicht geben. © Luisa Degenhardt



Man hört nichts mehr - ist die geplante Ortsumgehung von Königstein noch ein Thema?

Hans Koch: Selbstverständlich ist die geplante Ortsumgehung noch ein Thema für den Landkreis und für den Markt Königstein.

Was ist der aktuelle Sachstand?

Koch: In den vergangenen Monaten wurden durch die Gemeinde im Auftrag des Landkreises Gespräche mit fast allen von der Baumaßnahme betroffenen Grundstücksbesitzern geführt. Mit zwei Grundstücksbesitzern sind die Gespräche noch durchzuführen. Diese Gespräche dienen rein dazu, die grundsätzliche Bereitschaft für Verkauf, Tausch und so weiter der Eigentümer abzufragen. Preisgestaltung beziehungsweise Angebote für einen Tausch waren und sind kein Thema dieser Vorgespräche, denn dies ist Aufgabe des Landkreises.

Nach Abschluss der Vorgespräche werden die Gemeinde und der Landkreis zu einem gemeinsamen Termin einladen. Dieses Gespräch wird erforderlich sein, um etwaige Bedenken und Ablehnungen, welche auch vorhanden sind, zu beantworten beziehungsweise zu besprechen. Grundsätzlich kann man mitteilen, dass die Ortsumgehung nicht umgesetzt werden kann, wenn keine Einigung mit den Eigentümern erzielt wird, denn eventuelle Enteignungen sind nicht möglich und auch nicht gewünscht.

Seit wann laufen die Planungen?

Koch: Die ersten Gespräche mit dem Landkreis wurden von der Gemeinde im Jahr 1999/2000 im Zuge der Ortssanierung der Kreisstraße AS 41 geführt. Dabei musste aber auch die Entscheidung getroffen werden, entweder Ortssanierung oder Umgehungsstraße. Im Jahr 2006 hat dann der SPD-Ortsverein einen Antrag auf die Umgehungsstraße sowie die Verkehrsbeschränkung gestellt. Dem hat der Marktrat einstimmig auch seine Zustimmung erteilt und dies auch an die entsprechenden Stellen weitergeleitet und die erforderlichen Gespräche geführt. Ab dem Jahr 2008 bestand für mich die Möglichkeit, als Mitglied des Bauausschusses des Amberg-Sulzbacher Kreistags diesem Anliegen auch mehr Durchschlagskraft zu verleihen.

Wie soll die Straße verlaufen?

Koch: Viele Möglichkeiten sind bei einer Planung der Umgehungsstraße nicht vorhanden. So wird die Planung sich ausschließlich auf den nördlichen Bereich von Königstein ausrichten. Möglich könnte deshalb der Beginn der Umgehungsstraße nach dem Sportplatz sein, die dann die Staatsstraße bei Mitteldorf mit einbindet. Es ist von seiten der Gemeinde nicht gewünscht, diese Umgehungsstraße bis zur Gemeindeverbindungsstraße Königstein-Gaißach zu führen.

Was müssten Gemeinde und Landkreis dafür bezahlen?

Koch: Es liegt zur Zeit ja nur eine Kostenschätzung vor, eine Aufteilung auf Landkreis und Gemeinde ist aufgrund des jetzigen Planungsstandes nicht sinnvoll und auch nicht möglich. Eines sollte aber auch jedem bewusst sein, dass der Markt König-stein sich schon entsprechend an den Kosten beteiligen muss.

Die SPD macht sich immer wieder für die Umgehung stark — wer ist "Vater" des Projektes?

Koch: Einen Vater des Projektes gibt es nicht, denn wenn sich jemand für die Gemeinde interessiert, ist es nicht eine Partei oder eine Person, sondern dann sind es wir miteinander. Denn nur so ist es möglich, so eine Maßnahme umzusetzen. Also keine SPD oder CSU und auch kein Bernd Deichmann oder ein Bürgermeister Hans Koch . Wie schon gesagt, die Entwicklung einer Gemeinde ist nur gemeinsam sinnvoll machbar. Dies ist aber bei einigen scheinbar nicht möglich und vielleicht auch gar nicht gewollt.

Hat der Landkreis Amberg-Sulzbach inzwischen ein Zeitfenster für eine Realisierung?

Koch: Eine eventuelle Umsetzung hängt von zum Teil schon genannten Dingen ab, eines ist aber sicher: der Landkreis hat die Umgehungsstraße in sein Investitionsprogramm aufgenommen und könnte - wenn alles wie gewünscht funktioniert - voraussichtlich ab 2018 mit einer Detailplanung beginnen. Momentan ist ja "nur" ein Vorentwurf erstellt worden.

Interview: MICHAEL GRÜNER