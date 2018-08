Königsteins Urgestein feiert 98. Geburtstag

Seit drei Jahren ältester Gemeindebürger: Bürgermeister Hans Koch gratuliert Adolf Stöhr nachträglich - vor 20 Minuten

KÖNIGSTEIN - Seit rund drei Jahren ist Adolf Stöhr der älteste Bürger der Marktgemeinde Königstein. Am 4. Mai hatte er den 98. Geburtstag, war damals jedoch nach einer Operation auf Reha. Nun holte Bürgermeister Hans Koch die Gratulation noch und brachte ein kleines Präsent mit.

Adolf Stöhr (Zweiter v. l.) ist der älteste Bürger Königsteins. Mit im Bild Bürgermeister Hans Koch (rechts), Sohn Karl (links) und Schwiegertochter Salvacion. © Brigitte Grüner



Adolf Stöhr (Zweiter v. l.) ist der älteste Bürger Königsteins. Mit im Bild Bürgermeister Hans Koch (rechts), Sohn Karl (links) und Schwiegertochter Salvacion. Foto: Brigitte Grüner



Das eigentliche Geburtstagsgeschenk der Marktgemeinde hat der Jubilar bereits für die First-Responder-Gruppe gespendet, freut sich der Rathauschef über diese Geste. "Adolf Stöhr gehörte zum Königsteiner Ortsbild", so Koch. Jeden Tag ging er etwa zur gleichen Zeit einkaufen und spazieren." Dies geht nun aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Im Vorjahr hatte sich der betagte Mann die Schulter gebrochen, im Frühjahr 2018 zog er sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Eine Operation im St. Anna-Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg und eine anschließende Reha-Maßnahme an der Sankt-Johannes-Klinik Auerbach zwangen ihn, den 98. Geburtstag im Krankenhaus zu verbringen. Nun ist er nicht mehr so mobil wie noch im Vorjahr. Er benötigt einen Rollator, bisweilen auch den Rollstuhl. Sohn Karl und seine Frau Salvacion sind so oft wie möglich mit Adolf Stöhr mit den Hilfsmitteln an der frischen Luft unterwegs. "Die Pflege passt, das ist alles sehr gut", lobt der Senior seine Familie.

Adolf Stöhr ist 1920 in Südmähren geboren. In seiner Heimatgemeinde Prittlach wuchs er mit vier Geschwistern – zwei Schwestern und zwei Brüdern — auf. Nach der Schule begann er mit 14 Jahren eine Lehre als Wagner.

Nach dem Münchner Abkommen wurde Prittlach mit 1. Oktober 1938 ein Teil des deutschen Reichsgaus Niederdonau.

Als 1939 der Zweite Weltkrieg begann, wurde der junge Mann eingezogen. Er erlebte die Feldzüge der Wehrmacht in Polen, Belgien, Frankreich und Russland mit, ehe er noch vor Kriegsende in russische Kriegsgefangenschaft geriet. "In Russland wäre ich fast erfroren, wir Soldaten hatten nur die Sommerausrüstung dabei", erinnert er sich. Als Gefangener kam er in ein russisches Arbeitslager und schuftete im Kohle-Bergbau. Erst 1949 kehrte er heim. Die Familie war aus Südmähren längst vertrieben worden, seine vier Geschwister hatten im benachbarten Österreich eine neue Heimat gefunden. Er selbst ging nach Königstein, wo die Grußmutter lebte. Er fand eine Arbeit bei den Eckart-Werken und fuhr täglich mit dem Fahrrad nach Güntersthal. Dann ging er als Maurer zum örtlichen Bauunternehmen Zintl. Bis zur Pensionierung war er drei Jahrzehnte auf dem Bau beschäftigt.

Täglich auf einen Kaffee

In Königstein lernte Adolf Stöhr seine spätere Frau Hermine Fibich kennen, die ebenfalls aus Südmähren gekommen war. Ihre Familie hatte im heutigen Tschechien einen großen Bauernhof zurücklassen müssen. Das Paar heiratete 1952 in Königstein und freute sich später über die Geburt von Sohn Karl.

Der älteste Königsteiner hat einen Enkelsohn und inzwischen auch einen Urenkelsohn, Nico. Enkel Thorsten kommt jeden Nachmittag nach der Arbeit zum Kaffee vorbei, freut sich der Senior, dessen Mutter auch über 90 Jahre alt geworden war. Gattin Hermine ist bereits im April 2000 verstorben. Von den Geschwistern lebt noch die jüngste Schwester Margareta, sie ist Mitte 80. Adolf Stöhr liest noch und schaut fern, wobei er sich hauptsächlich für die Bilder interessiert. Wegen seines schlechten Gehörs tut er sich schwer mit dem Verstehen. Mit dem Rollator macht er in Begleitung kurze Spaziergänge.

VONBRIGITTE GRÜNER